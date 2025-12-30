본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사]안산시

입력2025.12.30 09:32

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

<4급 승진> ▲복지국장 이경숙 ▲상록수보건소장 이미경 <4급 전보> ▲환경녹지국장 이범열 ▲행정안전교육국장 김영식 ▲농업기술센터소장 이억배 ▲단원구청장 김민 ▲외국인주민지원본부장 박경혜 <5급 승진> ▲안산미래연구원 파견 김은미 ▲농수산물도매시장관리과장 이갑순 ▲일동장 김지연 ▲와동장 한복수 ▲대부동장 홍석재 ▲단원보건소 건강증진과장 백해숙 ▲시설건립과장 임두희 ▲하수과장 김승호 ▲상록구 도시주택과장 이선옥 <5급 전보> ▲환경정책과장 박수미 ▲자원순환과장 이미령 ▲녹지과장 임은철 ▲한국산업단지공단 경기지역본부 파견 김성수 ▲비서실장 장봉순 ▲정보통신과장 이수애자 ▲외국인주민지원과장 강희석 ▲복지정책과장 이혜숙 ▲원곡동장 김충식 ▲상록수보건소 보건정책과장 최선주 ▲건축디자인과장 배진국 ▲해양수산과장 문황림 ▲수도시설과장 박명준 ▲상록구 도로교통과장 류제천 <직무대리> ▲본오2동장직대 최정희 ▲아동권리과장직대 김보영 ▲상록수보건소 건강증진과장직대 정미숙




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100개월 할부로 겨우 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장

배우 이시영 캠핑장 민폐 논란에…"불편하셨던 분께 죄송"

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

"햇반은 죄가 없다"…'저속 노화' 정희원 논란 속 주문량 폭증, 이유는?

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

이혜훈, 내란 옹호 논란 사과…"당파성 갇혀 본질 놓쳐"

평균소득 '342.6만원'…대졸생 취업률 2020년 이후 처음으로 꺾였다

새로운 이슈 보기