<4급 승진> ▲복지국장 이경숙 ▲상록수보건소장 이미경 <4급 전보> ▲환경녹지국장 이범열 ▲행정안전교육국장 김영식 ▲농업기술센터소장 이억배 ▲단원구청장 김민 ▲외국인주민지원본부장 박경혜 <5급 승진> ▲안산미래연구원 파견 김은미 ▲농수산물도매시장관리과장 이갑순 ▲일동장 김지연 ▲와동장 한복수 ▲대부동장 홍석재 ▲단원보건소 건강증진과장 백해숙 ▲시설건립과장 임두희 ▲하수과장 김승호 ▲상록구 도시주택과장 이선옥 <5급 전보> ▲환경정책과장 박수미 ▲자원순환과장 이미령 ▲녹지과장 임은철 ▲한국산업단지공단 경기지역본부 파견 김성수 ▲비서실장 장봉순 ▲정보통신과장 이수애자 ▲외국인주민지원과장 강희석 ▲복지정책과장 이혜숙 ▲원곡동장 김충식 ▲상록수보건소 보건정책과장 최선주 ▲건축디자인과장 배진국 ▲해양수산과장 문황림 ▲수도시설과장 박명준 ▲상록구 도로교통과장 류제천 <직무대리> ▲본오2동장직대 최정희 ▲아동권리과장직대 김보영 ▲상록수보건소 건강증진과장직대 정미숙
