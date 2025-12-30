[특징주]아이톡시, RPG '갓 오브 하이스쿨' 독점 퍼블리싱 계약 소식에 9%↑

아이톡시 아이톡시 052770 | 코스닥 증권정보 현재가 832 전일대비 120 등락률 -12.61% 거래량 249,453 전일가 952 2025.12.30 09:58 기준 관련기사 [특징주]아이톡시, 트라하 중국 서비스 개시 소식에 상한가[클릭 e종목]"아이톡시, 러우 휴전 가능성 속 우크라이나 실질 사업전개 수혜주"아이톡시, 우크라이나 상공회의소 초청 재건사업 간담회 개최 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 강세다.

30일 오전 9시 3분 기준 아이톡시는 전일 대비 9.77%(93원) 급등한 1045원에 거래되고 있다.

회사가 인도네시아 미디어 그룹 'MNC그룹' 산하 게임 퍼블리싱 법인 MNC게임즈(게임즈+)와 수집형 역할수행게임(RPG) '더 갓 오브 하이스쿨: 레전드'에 대한 인도네시아 지역 독점 퍼블리싱 계약을 따냈다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

해당 계약은 지난 12일 인도네시아 자카르타 케마요란에서 열린 '월드 사이버 게임즈' 행사에서 진행된 것으로 알려졌다. 아이톡시는 MNC 그룹이 보유한 미디어, 디지털 플랫폼, 인플루언서 및 커뮤니티 네트워크를 기반으로 글로벌 시장에서 IP(지식재산권) 가치 극대화 및 장기적인 서비스 기반을 확보할 계획이다.





김진영 기자



