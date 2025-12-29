전남도, 나주 산란계농장 조류인플루엔자 항원 확인

초동방역팀 투입·출입통제 등 신속 대응

전남도 조류인플루엔자 예방 방역 현장. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 29일 나주시 봉황면 소재 산란계농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 확인됨에 따라 즉시 초동방역에 착수해 추가 발생을 예방하기 위한 방역 조치를 시행하고 있다고 밝혔다.

해당 농장은 산란계 4만9,000여 마리를 사육하는 곳으로, 축주가 산란율 저하 증상을 확인해 방역 당국에 신고했다.

전라남도동물위생시험소가 시료를 채취해 정밀검사한 결과 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐으며, 고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 최종 판명 중이다. 판정에는 약 1~3일이 소요될 것으로 예상된다.

전남도는 의심축 신고 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 농장 출입을 통제하고 소독을 실시했다. 해당 농장이 기존 발생 농가 방역지역에 위치한 점을 고려해 방역지역을 유지한 채 이동 제한, 소독, 예찰 등을 이어가고 있다. 아울러 도 현장 지원관 2명을 파견해 발생 원인 등에 대한 정밀 조사를 진행하고 있다.

전남도는 추가 확산을 막기 위해 선제적 살처분을 실시하고, 청소·소독과 주변 지역 환경오염 차단 등 사후 관리도 철저히 할 방침이다. 전남·광주 지역 산란계농장과 관련 축산시설(도축장, 사료공장 등), 축산차량을 대상으로 30일 12시까지 24시간 일시이동중지명령을 발령하고, 가금농장과 축산관계 시설에 대한 일제 소독을 실시한다.

한편 29일 기준 고병원성 조류인플루엔자 발생은 전국 24건이며, 전남에서는 영암과 나주에서 4건이 확인됐다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>