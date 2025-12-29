경제단체 신년사, 'AI 대전환' 속 경제 재도약에 방점

4대 경제단체 수장들, 일제히 신년사 발표

AI 대전환·보호무역 확산 '대전환의 시대'

경제 재도약과 경쟁력 확보 위한 정책 요구

경제계는 2026년 병오년 새해를 인공지능(AI) 대전환과 글로벌 보호무역주의 확산으로 대표되는 '대전환의 시대'로 규정하고 우리 경제의 재도약과 경쟁력 확보를 위한 규제 완화를 요구했다.

최태원 대한상공회의소 회장과 류진 한국경제인협회 회장, 윤진식 한국무역협회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장 등 4대 경제단체 수장들은 29일 신년사를 통해 이 같은 메시지를 밝혔다.

최태원 회장은 한국 경제가 저성장과 국제 정세의 불확실성, 기술 패러다임의 빠른 전환 등 복합적인 도전에 직면해 있다고 진단하며 성장의 속도를 끌어올릴 '종합 전략'을 요구했다. 기업들의 대규모 투자와 혁신을 뒷받침하기 위해 "기존의 틀과 방식을 넘어서는 정부와 기업 간의 긴밀한 협력이 어느 때보다 중요하다"는 것이다. 그는 "기업이 성장할수록 오히려 규제와 부담이 증가하는 구조를 반드시 바로잡아야 한다"며 "혁신하는 기업이 규모를 키우고, 그 성과가 일자리 창출과 사회적 가치 확산으로 이어질 수 있도록 성장 친화적인 제도 환경을 만들어야 한다"고 거듭 강조했다.

류진 회장은 한국 경제가 마주한 대전환의 의미를 함축해 '뉴 K인더스트리 시대'를 제시하며 "낡은 제도는 과감히 버리고 민간의 역동성을 되살려야 한다"고 밝혔다. 그는 미국의 관세 정책에 정부와 경제계가 '원팀'으로 대응한 점을 높이 평가하며 반도체·조선·방산 등 전략 산업을 중심으로 한국이 글로벌 공급망의 핵심축으로 부상했다고 평가했다. 그러면서 "이젠 아시아·태평양 경제질서의 핵심 국가답게 AI·디지털·그린 산업의 글로벌 규범을 주도해야 한다"고 제언했다.

윤진식 회장은 글로벌 경제질서의 새로운 흐름으로 떠오른 보호무역주의에 대응할 무역 플랫폼을 구축하겠다고 밝혔다. 내년 무협 창립 80주년을 맞아 무연센터 인프라 개선도 약속했다.

윤 회장은 "불확실성이 일상이 된 환경 속에서 우리 무역은 다시 한 번 중대한 시험대에 올라 있다"며 ▲글로벌 통상질서 재편 선제 대응 ▲인공지능(AI) 기반 수출 지원 인프라 고도화 ▲기업 성장 지원하는 성장 사다리 구축 ▲무역 인프라 혁신 등을 중점 과제로 제시했다. 여기에 "신통상·신산업·신시장을 핵심 키워드로 삼아 우리 무역 업계의 해외 진출을 지원하겠다"고 덧붙였다.

손경식 회장은 내년 3월 시행되는 '노란봉투법' 등 국내 노동 규제의 변화에 대해 "경직된 노동시장 규제를 해소하고 노사관계 선진화를 시급히 달성해야 한다"고 주문했다. 그러면서 "임금체계도 연공 중심에서 직무 가치와 성과를 반영하는 공정한 보상체계로 바꿔야 한다"며 "노동시장 유연성을 높여야 정년연장 문제도 청년 일자리와 충돌하지 않는 상생의 해법을 찾을 수 있다"고 강조했다.





