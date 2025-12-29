전북도, 겨울철 사고 예방 '안전관리' 점검

문화·체육·복지시설 등 6천717곳 대상

전북도가 이달부터 내년 2월까지 겨울철 집중 관리 기간으로 정하고, 화재 안전관리·가스누출·전기안전·대형건설 사업장 점검 등 예방부터 대비, 대응, 복구까지 아우르는 촘촘한 대응 체계를 가동한다.

전북도청 전경. 전북도 제공

29일 도에 따르면 이번 점검은 겨울철 난방기기 사용 증가로 우려되는 화재와 생활안전사고를 막기 위해 추진됐으며 이번 점검 대상은 화재 위험이 높은 문화·체육시설, 사회복지시설, 건설 현장, 전통시장, 농업시설, 다중이용시설 등 총 6,717개소다.

유형별로는 ▲사회복지시설 1,914곳 ▲문화·체육시설 1,849곳 ▲건설 현장·공동주택 1,354곳 ▲농업시설 879곳 ▲다중이용시설 636곳 ▲전통시장·판매시설 85곳 등이다.

도는 현장 점검과 함께 시설관리자를 대상으로 안전교육을 병행하고 있다. 아파트와 다중이용시설을 중심으로 화재 발생 시 대피 요령과 초기 대응 방법을 집중 홍보해 실제 상황에서의 대처 능력을 높이는 데 주력하고 있다.

특히 노후아파트에 거주하는 아이돌봄서비스 이용 가구 471세대에는 단독경보형 연기감지기와 콘센트 자동소화 패치를 각각 보급해 화재 초기 단계에서의 대응력을 높였다.

보일러 사용 증가에 따른 일산화탄소(CO) 중독 사고 예방에도 노력을 기울이고 있다. CO 감지기 200개를 배치하고, 취약계층을 대상으로 CO 경보기 285개를 추가 보급했다. 아울러 안전 취약계층 2,253세대를 대상으로 전기안전 점검을 실시해 겨울철 전기 관련 사고 위험을 사전에 차단했다.

대형 건설사업장에 대한 관리·감독도 강화했다. 도는 고용노동부 등 유관기관과 함께 대형 건설 현장 12개소를 합동 점검했으며, 산업안전지킴이단을 활용한 현장 예찰 활동도 34개소에서 진행했다.

바닥면적 5,000㎡ 이상 다중이용시설 88개소에는 화재 대응 매뉴얼 컨설팅을 제공해 비상 상황 발생 시 체계적으로 대처할 수 있는 역량을 끌어올렸다. 해당 시설에는 착용형 생명구조마스크 440개도 배부해 인명 피해를 최소화할 수 있도록 했다.

재난 발생에 대비한 물자 확보와 지원 체계도 철저히 갖췄다. 재난관리자원통합관리센터를 중심으로 91종 10만 3,938점의 방재 물품을 비축하고, 화재 등 사회재난 발생 시 신속하게 동원할 수 있는 체계를 구축했다.

재난배상 책임보험 의무가입 대상 시설 1만 2,665개소를 대상으로 가입 여부를 점검하고, 미가입 시설에 대해서는 가입 안내와 홍보를 통해 자발적인 가입을 유도했다. 또한 재난 피해자와 유가족을 위한 전문 심리상담 및 치유 프로그램도 마련해 정신적 회복까지 지원하고 있다.

박장석 도 사회재난과장은 "겨울철 생활안전사고는 작은 부주의가 대형 재난으로 이어질 수 있는 만큼 각별한 주의가 필요하다"며 "도민 여러분께서 난방기기 안전 사용과 기본적인 생활 안전 수칙을 꼭 지켜주시길 당부드린다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



