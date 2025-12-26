전북대, '학폭 전력' 수시 지원자 18명 전원 불합격 처리

학폭 이력 있으면 성적 무관 탈락하기도

대입 당락 가르는 핵심 변수로 부상

전북대학교는 2026학년도 수시모집에서 학교폭력 전력이 있는 지원자 18명이 전원 불합격 처리했다고 26일 밝혔다. 대학입시에서 학교폭력 가해 이력이 사실상 당락을 좌우하는 핵심 변수로 자리 잡은 것이다.

전북대는 학생부교과와 실기전형, 학생부종합전형 전반에서 학폭 조치 4호 이상 이력이 드러난 지원자들이 최종 등록 단계에서 전원 불합격 처리됐다. 기존에 일부 전형에 한해 학폭을 반영해 왔으나, 올해부터는 정부의 학교폭력 근절 기조에 맞춰 적용 범위를 확대했다.

전북대는 학생부교과전형에서 학폭 조치 수위에 따라 감점을 부과하고, 학생부종합전형에서는 정성평가를 통해 불이익을 주는 방식을 택했다. 학교 측은 학폭 이력을 단순 참고 사항이 아닌 평가 요소로 관리하겠다는 입장을 분명히 했다.

이 같은 흐름은 다른 대학에서도 공통적으로 나타나고 있다. 경북대와 강원대 등 국립대는 이미 학폭 가해 전력이 있는 지원자를 불합격 처리해 왔으며, 서울권 주요 대학들 역시 수시와 정시에서 학폭 이력을 이유로 탈락자를 배출했다. 교육부에 따르면 2025학년도 입시에서 학폭 기록을 반영한 4년제 대학 가운데, 가해 이력이 확인된 지원자의 약 75%가 불합격 처리됐다.

논란의 중심에 섰던 한국예술종합학교도 제도 보완에 나섰다. 한예종은 학교폭력 처분 이력이 있는 수험생을 합격시킨 사실이 알려지며 거센 비판을 받았고, 학교 측은 최근 국회에서 공식 사과했다. 총장은 입학 허가 여부를 재심의하고, 향후 학폭 기록을 엄격히 반영하는 기준을 마련하겠다고 밝혔다.

교육부는 2026학년도부터 모든 대학과 모든 전형에서 학교폭력 기록 반영을 의무화했다. 이에 따라 기존보다 불합격 사례는 더욱 늘어날 가능성이 크다는 전망이 나온다. 수능 성적이나 내신이 아무리 우수해도 학폭 이력이 확인될 경우 합격을 장담할 수 없는 구조가 본격화됐다.





