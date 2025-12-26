포천시, 아리움 체육센터 준공…시민 생활체육 인프라 확충

경기 포천시는 지난 25일 시민 생활체육 인프라 확충을 위해 조성된 아리움 체육센터 준공식을 개최하고 시설을 공개했다.

포천시가 지난 25일 시민 생활체육 인프라 확충을 위해 조성된 아리움 체육센터 준공식을 개최하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

준공식에는 포천시장을 비롯해 김용태 국회의원, 김성남·윤충식 경기도의원, 포천시의회 임종훈 의장과 연제창·손세화·서과석·김현규·안애경·조진숙 시의원 등이 참석해 준공을 함께 축하했다.

아리움 체육센터는 국민체육진흥기금 지원을 받아 건립된 생활체육시설로, 지하 1층·지상 2층, 연면적 2,778㎡ 규모이며 수영장, 피트니스센터, 그룹운동(GX)룸 등 다양한 생활체육 공간을 갖추고 있다.

준공식은 야외 제막식을 시작으로 지하 1층부터 지상 2층까지 시설을 둘러보는 순으로 진행됐다.

특히 수영장에서는 포천도시공사가 운영한 생활스포츠지도사 특강반 수료생들이 시범 수영을 선보여 생활체육 인재를 지역에서 직접 양성해 온 성과를 시민들과 공유했다.

포천시 관계자는 "아리움 체육센터는 시민의 건강한 일상과 여가를 지원하는 생활 기반 시설"이라며 "안전하고 편리한 이용을 위해 운영 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

아리움 체육센터는 내부 준비를 거쳐 내년 2월 중 운영을 시작할 예정이며, 개관 이후에는 수영과 피트니스 등 생활체육 프로그램을 단계적으로 운영할 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



