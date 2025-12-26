본문 바로가기
[주말 날씨] 광주·전남 한파 속 낮 기온 회복

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.26 15:22

아침 영하권 추위 지속 예측
낮부터 평년 기온 근접 전망
도로 위 결빙 가능성 주의해야
“체감온도 낮아 보온 관리 필요”

전국 대부분 지역에 '한파특보'가 발효되면서 올겨울 가장 추운 날씨를 보이는 26일 서울 종로구 광화문 세종대로사거리에서 한 연인이 서로 추위를 녹여주고 있다. 연합뉴스

광주·전남은 주말 한파 속에서도 낮부터 기온이 오르며 회복 흐름을 보일 것으로 예상된다.


광주지방기상청에 따르면 아침 최저기온은 -8~-2도, 낮 최고기온은 5~7도로 평년보다 낮겠고, 다음 날은 아침 -4~1도, 낮 9~12도까지 오르며 평년 수준과 비슷하거나 소폭 웃돌 것으로 전망된다.

기상청은 급격한 기온 변화에 따른 건강관리를 당부했다. 노약자·어린이의 야외 활동 자제, 난방기 사용 시 화재 위험 점검, 수도계량기·보일러 보온 관리, 온실·축사 난방 유지, 양식장 수위 조절 등 농·축·수산 분야 피해 예방이 필요하다는 설명이다.


기상청 관계자는 "기온이 오르더라도 바람이 강해 체감온도는 낮을 수 있다"며 "최신 기상정보를 수시로 확인해 달라"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

