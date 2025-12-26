본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

김병기 전 보좌진, '텔레그램 공개' 경찰 고소

변선진기자

입력2025.12.26 13:58

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김병기 더불어민주당 원내대표의 전직 국회 보좌관들이 불법 입수된 텔레그램 대화 내역이 공개돼 명예가 훼손됐다며 경찰에 고소했다.


김병기 전 보좌진, '텔레그램 공개' 경찰 고소
AD
원본보기 아이콘

26일 서울 동작경찰서는 지난 24일 김 원내대표 등에 대한 통신비밀보호법·정보통신망법 위반 혐의 고소장이 접수됐다고 밝혔다.

앞서 김 원내대표는 전날 페이스북에 텔레그램 채팅방 대화 내역을 올리며 "(2024년) 12월4일 불법 계엄 사태 다음날 6명의 보좌직원이 만든 '여의도 맛도리'라는 비밀 대화방을 알게 됐다"고 했다. 이어 "가식적인 겉웃음 뒤에서 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도찰해 성희롱하고, 차마 입에 담긴 어려운 말로 저와 가족을 난도질하고 있었다"라며 지난 9일 보좌직원 6명에게 직권면직을 통보했다고 적었다.


최근 언론에는 김 원내대표가 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권을 이용하고 공항 편의 제공 문제를 논의했다는 등의 의혹이 제기된 바 있다. 이에 김 원내대표는 "제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정되고, 공익제보자 행세를 하고 있다"라고 주장했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메뉴에 메가커피 '방긋' "또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

원수 사랑하라던 예수 탄생 기념일에… 복수 실천한 트럼프

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

2초 만에 시속 700㎞… 中 초고속 자기부상 '세계 기록'

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

명령 없어도 행동하는 AI…또 CES 흔드는 젠슨황의 입

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기