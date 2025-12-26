HDC현대산업개발 '울산 태화강 센트럴 아이파크' 30일 1순위 청약[부동산AtoZ]

전용 84㎡ 단일 평형 704가구 분양

다주택자도 1순위 청약 가능

HDC현대산업개발이 울산광역시 중구 반구동에 짓는 '태화강 센트럴 아이파크'를 분양한다. 더블 리버뷰를 누릴 수 있는 입지로, 1순위 청약 접수는 오는 30일 진행된다.

태화강 센트럴 아이파크 투시도. HDC현대산업개발 제공

태화강 센트럴 아이파크는 한국자산신탁이 시행하고, HDC현대산업개발이 시공을 맡았다. 울산 중구 반구동 554-5번지 일원에 지하 2층, 지상 최고 28층, 6개동으로 건립된다. 실수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡(A,B 타입) 총 704가구로 구성된다.

청약 일정은 오는 29일 특별공급, 30일 1순위, 31일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 2026년 1월 8일이며, 정당 계약은 1월 19~21일까지 사흘간 진행된다. 입주는 2028년 8월 예정이다.

1순위 청약은 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역·면적별 예치금을 납입한 만 19세 이상 울산·부산·경남 거주자 모두 신청할 수 있다. 다주택자도 1순위 청약이 가능하며 거주의무 기간이 없고, 재당첨 제한도 적용되지 않는다.

태화강 센트럴 아이파크는 울산의 상징인 태화강과 동천강이 만나는 곳에 있어 일부 가구는 탁 트인 '더블 리버뷰' 조망권을 누릴 수 있는 것이 특징이다. 강변 조망 여부에 따라 프리미엄 차이가 뚜렷한 울산 부동산 시장의 특성을 반영해 강 조망을 극대화한 단지 배치와 특화 설계를 적용했다.

태화강 센트럴 아이파크는 자연 조망권이 자산 가치를 결정하는 '뷰 프리미엄' 트렌드에 최적화된 단지다. 태화강과 동천강의 풍경을 일상에서 누릴 수 있으며, 도보 5분 거리에 태화강 산책로와 억새군락지, 체육공원 등이 위치한다.

또 태화강 주변을 비롯해 성남동과 우정동 일대에 재개발, 정비사업이 추진되고 있다. 사업지는 지역 주요 상권과 생활 인프라가 형성돼있는 울산 남구 삼산동, 옥동과도 가깝다.

우수한 교통 환경도 갖췄다. 바로 인근에 강북로가 자리해 차량 이동이 편리하고 KTX가 정차하는 동해선 태화강역도 인접해 있다. 태화강을 가로지르는 제2명촌교(가칭, 2029년 준공 예정) 건립도 추진 중이다.

올해 초에는 울산 트램 1호선(2029년 개통 예정)이 국토교통부로부터 건설 기본계획을 승인받았다. 울산 트램 1호선은 동해선 태화강역에서 남구 무거동 신복교차로까지 총길이 10.9㎞ 구간에 정거장 15개소를 신설하는 내용을 담고 있다.

태화강 센트럴 아이파크 광역 조감도. HDC현대산업개발 제공

직주근접 단지로 풍부한 배후수요도 갖추고 있다. 울산 중구는 효문현대자동차 울산공장 등 대기업과 효문공업단지, 울산석유화학단지, 울산용연공업단지 등 각종 산업단지와 주요 행정기관이 자리하고 있다. 인근 미포국가산업단지에 SK텔레콤과 AWS가 초대형 AI 데이터센터를 구축한다는 계획도 발표했다.

단지 바로 앞에 내황초등학교와 내황유치원이 자리하고 있어 자녀들이 안전하게 통학할 수 있다. 가온중학교와 울산중과 가깝고, 울산가온고등학교도 도보로 통학이 가능하다.

이외에도 홈플러스와 롯데백화점, 코스트코 등 다양한 쇼핑시설을 비롯해 CGV, 메가박스 등 문화시설도 편리하게 이용할 수 있다. 종합운동장과 동천동강병원, 중구청, 교육청 등과도 가깝다.

다양한 커뮤니티 시설과 차별화한 설계도 눈길을 끈다. 단지 내에 풀코트 실내체육관이 조성될 예정이다. 이외에 독서실, 도서관 등 교육시설과 파크 라운지 등이 마련될 예정이다. 파크 라운지는 실내에서 편안하게 휴식할 수 있는 공간으로 자녀 등·하원 버스를 기다릴 수 있는 셔틀 스테이션과 연동된다. GDR 골프연습장 등 단지 내에서 여가와 레저활동을 즐길 수 있는 다양한 특화 공간도 마련된다.





한진주 기자



