[특징주]우림피티에스, 보스턴다이내믹스 휴머노이드 공개 기대감…24%↑

이날 오전 9시38분 우림피티에스는 전 거래일 대비 3420원(24.69%) 오른 1만7270원에 거래되고 있다.

이는 현대차그룹이 인수한 로봇 기업 보스턴 다이내믹스가 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 내년 1월 미국에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'에서 처음으로 공개할 것으로 전해진 영향으로 풀이된다.

시장에서는 수혜주로 우림피티에스에 주목하고 있다. 감속기 전문 기업 우림피티에스는 보스턴 다이내믹스에 휴머노이드 핵심 부품인 정밀감속기를 공급하고 있다.

한편, 증권가에서도 휴머노이드 시장 성장성에 주목하는 분위기다. 독립리서치 그로쓰리서치는 현대차그룹의 50조원 규모 투자 계획을 기점으로 로봇 산업의 무게 중심이 단순 연구·시연에서 '현장 투입'으로 이동할 것으로 전망했다.





