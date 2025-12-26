본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

기보, 인천시 등 11개 기관과 기술전환 '원스톱 플랫폼' 구축

이성민기자

입력2025.12.26 08:21

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기술이전부터 사업화·투자까지 연계

기술보증기금은 지난 24일 인천시청에서 인천광역시, 인천테크노파크, 인천지식재산센터, 인천지역 내 협회·단체 등 총 11개 기관과 '중소기업 기술전환 혁신플랫폼 구축 및 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.


이번 협약에 따라 기관들은 '기술전환 혁신플랫폼'을 공동 구축하고 기술이전부터 실증, 사업화 자금, 투자유치까지 단계별 맞춤형 지원체계를 마련함으로써 기술도입 비용 완화와 사업화 성공률 제고 등 실질적인 성과를 창출한다.

기술보증기금은 24일 인천시청에서 인천광역시, 인천테크노파크, 인천지식재산센터, 인천지역 내 협회·단체 등 총 11개 기관과 '중소기업 기술전환 혁신플랫폼 구축 및 지원을 위한 업무협약'을 체결했다. 박주선 기보 전무이사(왼쪽에서 일곱번째)와 하병필 인천시 행정부시장(왼쪽에서 여섯번째)을 포함한 협약당사자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금

기술보증기금은 24일 인천시청에서 인천광역시, 인천테크노파크, 인천지식재산센터, 인천지역 내 협회·단체 등 총 11개 기관과 '중소기업 기술전환 혁신플랫폼 구축 및 지원을 위한 업무협약'을 체결했다. 박주선 기보 전무이사(왼쪽에서 일곱번째)와 하병필 인천시 행정부시장(왼쪽에서 여섯번째)을 포함한 협약당사자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금

AD
원본보기 아이콘

각 기관은 기술이전 수요기업을 공동 발굴하고 기보는 수요기업을 대상으로 기술거래 플랫폼 '스마트 테크브릿지'를 통해 ▲기술이전 ▲인수합병(M&A) ▲기술보증 ▲투자 연계 등 금융·비금융 종합지원을 제공해 기업의 안정적인 기술사업화를 지원할 예정이다.


인천TP와 인천RIPC는 기술혁신형 기업의 실증, 지식재산 컨설팅 등 비금융 분야를 지원하고 인천시는 펀드 출자사업을 통해 전략·특화산업 분야의 유망 중소기업에 대한 전략적 투자를 확대해 나갈 계획이다.


박주선 기보 전무이사는 "이번 협약은 급변하는 산업 환경 속에서 인천지역 중소기업의 혁신성장을 촉진하기 위한 지역밀착형 협력모델"이라며 "기보는 앞으로도 유관기관과의 협력을 강화해 중소기업의 혁신역량을 높이고 지속가능한 산업 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

"화장실서 담배피면 안보이겠지?" 했다가 화들짝

박정훈 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"

서울 아침 기온 '영하 11도' 뚝…강추위 절정

"나이키 주식 43억원치 매입"…하루새 주가 끌어올린 '이 사람'

'파친코' 이민진 작가, 맘다니 뉴욕시장 취임위원회 위원 위촉

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기