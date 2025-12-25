본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

부고

[부고]박경섭(성남도시개발공사 기획본부장)씨 장인상

입력2025.12.25 15:07

수정2025.12.25 15:10

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▶오치근레오폴드씨 별세(향년 89세). 승민·경민·연경씨 부친상. 박윤재·박경섭(성남도시개발공사 기획본부장)씨 장인상. 영우·준후·상우·정우씨 외조부상. 발인 27일. 연세대 신촌세브란스병원장례식장 8호실. 장지 용인 손골성지




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아이템, 역시 "나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"오늘 놓치면 100년 기다린다"…'쿼드러플 크리스마스' 뭐길래?

하루 54만개 주고받았다…'카톡 선물하기' 1위 인기템은?

"제주부터 한반도 누비고 북측으로"…美, 산타 추적 영상 공개

73억짜리 희귀 '포켓몬 카드' 경매 나온다…얼마에 팔릴까

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

내일 아침 영하 16℃까지 떨어진다…올겨울 첫 '한파 경보'

계란 다시 7000원으로…조류 AI에 수급 불안까지

새로운 이슈 보기