여객기 참사 1주기…광주시, 29일 오전 9시 3분 추모사이렌

참사 발생 시각 맞춰 광주 전역 1분간 발령

긴급 경보 아닌 추모 신호…시민 묵념 동참 당부

여객기 참사 1주기를 맞아 오는 29일 오전 9시 3분, 광주 전역에 1분간 추모사이렌이 울린다. 참사 발생 시각에 맞춰 희생자를 애도하고, 사고를 기억하기 위한 공동 추모의 시간이다.

무안 제주항공 참사 현장 인근에 있는 철제 울타리에 추모의 마음을 담은 분홍색 리본 1229개를 걸려 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

광주시는 24일 "29일 오전 9시 3분부터 1분간 광주·전남 전역에 추모사이렌을 발령한다"고 밝혔다. 이번 사이렌은 참사 희생자를 기리고, 재발 방지에 대한 사회적 책임을 되새기기 위한 취지다.

광주시는 사이렌은 긴급 상황을 알리는 경보가 아니라 추모를 위한 신호라며 시민들이 잠시 일상을 멈추고 묵념에 동참해 달라고 요청했다.

김영선 통합공항교통국장은 "사이렌 울림은 희생자를 추모하는 마음을 함께 나누기 위한 것"이라며 "경건한 마음으로 묵념에 동참해 주시길 바란다"고 말했다.

한편, 여객기 참사 1주기 공식 추모식은 29일 오전 10시 무안국제공항에서 열린다. 정부와 국회 관계자, 사고 수습 참여자, 유가족과 시민 등 1,200여명이 참석할 예정이다. 추모식은 헌화와 추모 영상 상영, 추모사, 추모 공연 순으로 진행된다.

이에 앞서 27일 오후 2시에는 유가족과 시민이 함께하는 '광주·전남 시·도민 추모대회'가 광주시 동구 5·18민주광장에서 열린다. 이 자리에서는 희생자를 기리고 참사의 의미를 되새기는 시간이 마련된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>