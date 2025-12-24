본문 바로가기
화순군, 민생회복 소비쿠폰 지자체 평가 '최우수'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.24 17:24

특별교부세 2억 확보

전남 화순군이 24일 '민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가'에서 최우수 지자체로 선정돼 특별교부세 2억원을 확보했다.

화순군 최고등급 '가등급' 평가 기념사진. 화순군 제공

화순군 최고등급 '가등급' 평가 기념사진. 화순군 제공

군에 따르면 행정안전부가 주관한 이번 평가는 전국 243개 자치단체를 대상으로 민생회복 소비쿠폰의 지급 실적과 사용률, 사용처 확대 실적, 신청·지급 편의 제고, 홍보 실적 등을 종합으로 평가했다.


군은 민생회복 소비쿠폰 지급 결과 1차 지급 인원 5만 9,707명(99.4%), 2차 지급 인원 5만 6,812명(98.3%)이라는 높은 지급률을 기록했다.

또 ▲신속한 지급체계 구축 ▲거동 불편자 발굴 및 찾아가는 신청 운영 ▲사용처 확대 ▲관내 소비 촉진 이벤트 및 온·오프라인 홍보 추진 등 주민 편의 제공을 위해 노력한 실적을 인정받아 평가 최고등급인 '가등급'을 획득했다.


박용희 지역경제과장은 "민생경제 회복이라는 정부의 지침에 맞게 주민들의 편의를 고려하며 신속하게 민생회복 소비쿠폰을 지급한 결과 좋은 평가를 받을 수 있었다"며 "앞으로도 민생 중심 행정을 강화하고 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
