사회
오산시 "연말에 지역화폐 결제하면 15% 캐시백 지급"

정두환기자

입력2025.12.24 11:25

29~31일 한시 이벤트 운영

경기도 오산시는 연말 소비 활성화를 위해 오는 29~31일 사흘간 '2025년 오색전 연말 감사 특별 이벤트'를 실시한다.

오산시 "연말에 지역화폐 결제하면 15% 캐시백 지급"
행사 기간 지역화폐인 '오색전'으로 결제하면 결제금액의 15%를 캐시백으로 지급한다. 지급 한도는 1인당 최대 1만5000원이다. 캐시백은 지급일로부터 3개월 이내에 사용해야 한다. 예산 소진 시 행사는 조기 종료될 수 있다.


이번 이벤트는 오색전 충전 인센티브(10%)와 국비 신속 집행 우수지자체 선정 기념 사용 혜택(5%)과 중복 적용을 받는다. 이에 따라 시민들은 연말 기간 최대 30%, 21만5000원 상당의 혜택을 받을 수 있게 된다.

이권재 오산시장은 "지역화폐 사용이 자연스럽게 지역 상권으로 이어져 연말 골목경제에 온기를 더하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
