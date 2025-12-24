본문 바로가기
양주시 도서관, 새해 맞아 '설레는 마음으로'…1월 테마도서 운영

이종구기자

입력2025.12.24 10:46

시계아이콘00분 32초 소요
경기 양주시 도서관이 새해를 맞아 시민들의 독서 생활을 체계적으로 지원하기 위한 월별 기획 프로그램을 운영한다.

양주시 도서관이 새해를 맞아 시민들의 독서 생활을 체계적으로 지원하기 위한 월별 기획 프로그램을 운영한다. 양주시 제공

양주시 도서관이 새해를 맞아 시민들의 독서 생활을 체계적으로 지원하기 위한 월별 기획 프로그램을 운영한다. 양주시 제공

양주시 도서관은 시민들에게 시기와 흐름에 맞는 독서 방향을 제시하고자 매월 특정 주제를 선정해 '열두 달 테마가 있는 도서관'을 운영하고 있다.


1월 테마는 '설레는 마음으로'로, 새해의 시작과 변화에 초점을 맞춘 도서들로 구성됐다.

이달의 추천 도서는 꾸준한 기록의 가치를 조명한 심다은 작가의 『좋아서 하는 기록: 꾸준한 기록 습관이 만드는 내일의 나』와, 끝은 또 다른 시작이라는 메시지를 전하는 셸리 무어 토머스의 아동도서 『시작의 이름』이다. 성인과 아동을 아우르는 구성으로, 연령대별로 새 출발의 의미를 되새길 수 있도록 했다.


도서관 관계자는 "1월 테마도서를 통해 새해를 맞아 달라진 환경을 긍정적으로 바라보고, 어제와는 조금 다른 나를 만들기 위한 새로운 취미와 마음가짐을 고민해보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


한편 '열두 달 테마가 있는 도서관'은 연중 월별 주제에 맞춘 도서 전시와 추천을 통해 시민들의 자발적인 독서 참여를 유도하고, 일상 속 독서 문화 확산을 목표로 운영되고 있다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
