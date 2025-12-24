HJ중공업, 689억원 규모 다목적 화학방제함 건조 수주

HJ중공업 HJ중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 22,600 전일대비 250 등락률 -1.09% 거래량 1,474,489 전일가 22,850 2025.12.24 10:31 기준 관련기사 두산에너빌리티, 국내 첫 상업용 원전 '고리 1호기' 해체 착수"한진 저력 남아있네" HJ重, 컨테이너 1만개 싣는 배 재도전모처럼의 기회...최대 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close 은 해양경찰청(조달청) 689억원 규모의 다목적 화학방제함 1척 건조 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

이는 지난해 매출액 대비 3.65%에 해당하는 규모다. 기간은 2028년 12월 7일까지다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>