HJ중공업, 국내 최초 1900톤급 해경 다목적 화학방제함 건조

대형 해상화학사고 대응, 특수선 기술력 독보적

HJ중공업이 해양경찰청의 1900톤급 다목적 화학방제함을 국내 최초로 건조한다.

HJ중공업(대표이사 유상철)은 조달청이 발주한 '1900톤급 다목적 화학방제함 1척 건조' 사업에서 가격과 기술능력 평가 결과 1순위로 선정돼 688억원에 건조계약을 체결했다고 24일 알렸다.

다목적 화학방제함은 화학물질 분석 장비와 유회수기, 사고 선박 예인 설비 등을 갖추고 해상 화학사고에 대비·대응하는 특수 함정이다. 일반 선박보다 높은 안전성과 정밀한 건조 기술이 요구되며 현재 미국과 독일, 스웨덴 등 일부 선진국에서만 운용되고 있다.

해양경찰은 2013년 부산 태종대 인근 해상에서 발생한 화학물질운반선 마리타임메이지호 화재 사고를 계기로 500톤급 화학방제함 2척을 도입해 운용해 왔다. 이후 탄소중립 정책 확대와 함께 LNG·수소 등 가스 추진선 도입이 늘어나면서 대형 해상 화학사고에 대응할 수 있는 다목적 화학방제함의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 따라 해경은 2028년 현장 배치를 목표로 지난해 설계에 착수하는 등 건조 사업을 본격화했다.

HJ중공업이 건조할 1900톤급 다목적 화학방제함 조감도. AD 원본보기 아이콘

HJ중공업이 수주한 다목적 화학방제함은 길이 70m, 폭 14.6m, 깊이 6.5m 규모로 최대 속도는 15.5노트(28.7㎞/h)다. 항속거리는 1600㎞로 우리나라 전 해역에서 사고 발생 시 방제 임무 수행이 가능하다.

3만톤급 대형 조난선박 예인 설비를 갖추고 파고 2.5~4m의 악천후에서도 수색과 구난, 화재 진압 활동을 수행할 수 있다. 연근해 해양오염과 화학방제 사고에 대응하는 위험유해물질 안전대응시스템과 탐지분석시스템도 국내 최초로 탑재된다. 해상 화재 소화 성능은 기존 500톤급 화학방제함의 4배가 넘는 시간당 9600㎥ 수준이다.

HJ중공업은 2022년 해양환경공단이 발주한 5500톤급 다목적 대형방제선 '엔담호'를 인도한 데 이어 이번 1900톤급 다목적 화학방제함 수주에 성공하며 특수선 분야 경쟁력을 다시 떨쳤다.

HJ중공업 관계자는 "특수선 분야에서 축적한 전문성과 기술력을 인정받아 국내 최초의 다목적 화학방제함 건조를 맡게 됐다"며 "해경의 사고 대응 역량 강화와 해양환경 보호에 기여할 수 있도록 건조에 힘을 쏟아붓겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



