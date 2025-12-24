넥스트레이드, 내년 1분기 거래 종목 700개 선정

국내 유일 대체거래소(ATS) 넥스트레이드가 2026년 1분기 매매 체결이 가능한 700개 종목(코스피 375종목, 코스닥 325종목)을 선정했다.

24일 넥스트레이드는 지수를 구성하는 350개 종목(코스피200, 코스닥150 구성종목)에 더해 비지수종목 중 코스피·코스닥에서 시가총액 상위 종목을 각각 175개씩 추렸다며 이 같이 밝혔다. 다만 원활한 거래 한도 관리를 위해서 상장종목의 주가 분포 등을 고려해 주가 수준이

낮고 거래량의 변화가 큰 종목은 제외했다고 덧붙였다.

선정 결과 삼성에피스홀딩스 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | 코스피 증권정보 현재가 651,000 전일대비 1,000 등락률 -0.15% 거래량 260,337 전일가 652,000 2025.12.24 11:25 기준 관련기사 삼성바이오에피스, 자가면역질환 치료제 일본 품목허가 승인총알 든든해야 기회도 온다...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로윤태영 프로티나 대표 "'삼성 협업' 신약 후보, 내년 모두 공급" 전 종목 시세 보기 close , 에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 61,900 전일대비 400 등락률 +0.65% 거래량 972,565 전일가 61,500 2025.12.24 11:25 기준 관련기사 코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발 전 종목 시세 보기 close 등 120개 종목이 새로 편입됐다. 반면 SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 4,535 전일대비 15 등락률 -0.33% 거래량 102,260 전일가 4,550 2025.12.24 11:25 기준 관련기사 SK네트웍스, 조직개편 단행…"AI 중심 성장 실행력 높여"LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입SK네트웍스, 미디어렙 '인크로스' 392억에 인수…"사업 다각화" 전 종목 시세 보기 close , 파트론 파트론 091700 | 코스닥 증권정보 현재가 7,130 전일대비 110 등락률 -1.52% 거래량 57,900 전일가 7,240 2025.12.24 11:25 기준 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입배당소득분리과세 변경...세제개편안 수혜주는[클릭 e종목]"파트론, 예상 상회하는 기업가치 제고" 전 종목 시세 보기 close 등 152개 종목은 편출됐다.

직전분기 거래 대상 종목 중 거래량 한도 관리 목적으로 편출됐던 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 48,550 전일대비 200 등락률 +0.41% 거래량 1,209,694 전일가 48,350 2025.12.24 11:25 기준 관련기사 우량주 하락을 저가매수 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로[클릭 e종목]"한국전력, 본격적인 성장주 등극"코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 98,300 전일대비 1,000 등락률 +1.03% 거래량 1,268,220 전일가 97,300 2025.12.24 11:25 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착'외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감 전 종목 시세 보기 close 등 103개 종목은 재선정됐다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,150,153 전일가 111,500 2025.12.24 11:25 기준 관련기사 코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락‘천스닥’ 눈앞! 정부 코스닥 부양 정책에 투자자 매수세 증가코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 434,500 전일대비 5,000 등락률 -1.14% 거래량 157,339 전일가 439,500 2025.12.24 11:25 기준 관련기사 코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락투자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%로 부담 없이!오를 때 수익 높이려면 투자금이 넉넉해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 등 477개 종목은 직전 분기에 이어 내년 1분기에도 매매체결 대상 종목에 포함된다.

앞서 넥스트레이드는 매 분기 매매체결 대상 종목을 선정하는 것을 원칙으로 하고 있지만, 거래량 규제 준수를 위해 지난 3분기 이후에는 매매체결 대상 종목을 변경하지 않고 종목 수를 축소해왔다.

넥스트레이드는 "그 결과 12월 말 기준으로는 한도 규제를 준수할 전망"이라며 "앞으로도 일별·주기별 거래량 비율의 모니터링 등을 통해

한도 규제를 선제적으로 준수하고, 매매체결 대상 종목 수를 700개 이내로 유지하며 투자수요에 부응할 예정"이라고 밝혔다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



