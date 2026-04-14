삼성바이오에피스가 항체·약물접합체(ADC) 신약후보물질 'SBE303' 임상 1상을 개시했다.

인천 연수구 삼성바이오에피스 사옥 전경. 삼성바이오에피스 AD 원본보기 아이콘

14일 미국 국립보건원(NIH) 임상시험 정보 공개 사이트 클리니컬트라이얼즈에 따르면 SBE303 임상 1상은 지난달 시작돼 2030년 7월까지 전 세계 진행성 고형암 환자 149명을 대상으로 진행된다.

이번 임상에서는 SBE303의 안전성과 내약성, 유효성 등을 평가한다.

SBE303는 삼성바이오에피스의 첫 신약으로 종양세포에서 관찰되는 넥틴-4(Nectin-4)를 타깃한다.

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이 약은 올해 한국에서도 임상 1상 시험계획을 승인받았다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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