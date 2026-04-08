1000여명 대상 인당 7시간 이상 AI 이론·실습

본부·팀별 맞춤형 'AI 에이전트' 개발도 추진

삼성바이오에피스가 전 임직원을 대상으로 인공지능(AI) 역량 강화 교육을 실시해 바이오 제약 업종에 특화한 AI 전문가 양성에 나선다.

삼성바이오에피스 임직원AI역량강화 교육현장. 삼성바이오에피스 AD 원본보기 아이콘

삼성바이오에피스는 인천 송도 사옥에 AI 전용 교육장 'AI 아카데미'를 구축하고, 4월부터 7월까지 약 1000명의 임직원에게 인당 최소 7시간의 AI 이론·실습 교육을 진행한다고 밝혔다. 전사 차원의 AI 교육을 시행하는 것은 이번이 처음이다.

교육 내용은 최신 생성형 AI 활용, 직무별 AI 모델 설계, 업무 자동화 추진 등이다. 회사는 AI를 단순 업무 보조 도구가 아닌 업무 효율성을 극대화할 수 있는 핵심 기술로 내재화하기 위한 것이라고 설명했다.

또 삼성바이오에피스는 AI 역량 강화 노력을 일회성 교육에 그치지 않고 지속가능한 모델로 확대하기 위해 AI 전담 부서(AI팀) 주관 태스크포스(TF)를 꾸려 각 본부·팀별 맞춤형 'AI 에이전트' 개발도 추진할 계획이다.

삼성바이오에피스는 이 외에도 디지털 트윈 기술을 활용한 의약품 개발 기간 단축, 내부 보안망에 기반한 자체 AI 인프라 구축, 외부 파트너사와의 사업 협력을 통한 AI 기반 신약 후보물질 발굴도 병행하고 있다.

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강대성 삼성바이오에피스 피플팀장 상무는 "바이오산업에서 AI가 글로벌 경쟁력을 결정짓는 핵심 동력이 되고 있다"며 "관련 기술을 통한 임직원 역량 향상이 회사의 근원적 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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