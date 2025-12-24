NH투자증권, '사랑의 쌀 꾸러미' 5억원 기탁

NH투자증권이 국토교통부와 협의해 주택관리공단에 주거취약계층 생활안정지원을 위한 5억원 상당의 쌀 가공품 꾸러미를 기부했다고 24일 밝혔다.

22일 NH투자증권 본사에서 진행된 '주거취약계층 쌀 꾸러미 기탁식'에서 (왼쪽부터)문혜경 NH투자증권 주택도시기금운용본부장, 이창목 NH투자증권 OCIO사업부 대표, 윤병운 NH투자증권 대표이사, 이기봉 국토교통부 주거복지정책관, 나은종 국토교통부 주거복지정책과 사무관, 류재현 주택관리공단 서울지사 지사장이 기념 촬영을 하고 있다

기탁식은 지난 22일 NH투자증권 본사에서 개최됐으며 이날 기탁식에는 이기봉 국토교통부 주거복지정책관, 류재현 주택관리공단 서울지사 지사장, 나은종 국토교통부 주거복지정책과 사무관, 윤병운 NH투자증권 대표이사, 이창목 NH투자증권 OCIO사업부 대표, 문혜경 NH투자증권 주택도시기금운용본부 본부장 등 관계자들이 참석했다. 이번 기탁식은 지역사회와의 상생, 사회적 책임을 실천하기 위한 사회공헌의 일환으로 마련됐다. NH투자증권은 국토교통부와 주택관리공단을 통해 우리 사회에 도움이 필요한 주거취약계층 5000명에게 쌀 가공품 꾸러미를 전달했다.

윤병운 NH투자증권 사장은 "이번 기부가 지역사회 이웃들에게 실질적인 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라며 "함께 성장하는 금융회사로서, 사회적 책임을 다하는 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

NH투자증권은 범농협그룹 차원의 '농심천심'(農心天心) 운동에 발맞춰 사회적 책임 활동에 적극적으로 동참하고 있다. NH투자증권은 농업·농촌 발전에 기여하기 위한 범농협 쌀 촉진 운동에 동참하고자 수해지역, 주거취약계층, 지역 사회에 쌀가공품 기부, 천원의 아침밥 등 다양한 쌀소비 촉진 활동을 통해 지속적 나눔을 실천하고 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



