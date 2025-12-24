우리은행, 성수동 '우리WON픽 하우스' 팝업 열어

주택청약 체험

스탬프 적립따라 굿즈 증정

우리은행이 서울 성수에 주택청약종합저축 체험형 팝업스토어 '우리WON픽 하우스'를 오는 30일까지 운영한다고 밝혔다.

'우리WON픽 하우스'는 주택청약의 전 과정을 한 번에 체험할 수 있는 공간이다. 연말 시즌에 맞춰 우리은행의 상징색인 '우리 딥 블루'를 활용해 블루 크리스마스 분위기로 꾸몄으며 방문객이 포토존에서 사진도 찍을 수 있다고 우리은행은 설명했다.

이번 팝업스토어는 콘텐츠 참여(저축)존, 소원빌기 콘텐츠(청약신청·당첨)존, 스탬프(분양권)존 등으로 운영된다. 방문객은 청약저축 가입부터 청약신청, 당첨까지 실제 주택청약 절차를 간접 체험하며 단계별 흐름을 자연스럽게 이해할 수 있다.

우리WON픽 하우스 전경. 우리은행 AD 원본보기 아이콘

게임형 콘텐츠를 통해 주택청약상품과 청약예금·부금 전환제도를 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 구성하고 주택청약종합저축 바우처를 활용해 무료로 상품에 가입할 수 있도록 안내할 예정이다.

방문객은 팝업스토어 내 각 콘텐츠를 체험할 때마다 스탬프를 하나씩 적립할 수 있으며, 적립한 스탬프에 따라 경품 이벤트 참여 기회를 제공하여 우리은행 굿즈를 비롯해 크린랩과 콜라보한 특별한 굿즈도 받을 수 있다.

우리은행 관계자는 "주택청약종합저축은 내 집 마련을 위한 필수 금융상품이지만, 청약 제도가 어려워 활용을 잘 못 하거나 가입을 고민하는 경우가 많다"며 "이번 팝업스토어가 주택청약의 문턱을 낮추고 청년층이 쉽고 재미있게 내 집 마련을 준비할 수 있는 금융체험·교육의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>