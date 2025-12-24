동두천시, ‘노인등록통계’ 결과 공표…노인 인구 비율 25.2% 기록

경기 동두천시는 노인 복지 정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해 '2025년 동두천시 노인등록통계'를 작성하고 그 결과를 공표했다.

이번 통계는 경인지방통계청과의 업무협약을 통해 인구·가구·인구 이동·주택·건강·복지·소득·일자리·안전 등 9개 핵심 분야, 총 82개 항목을 대상으로 행정자료와 기존 통계자료를 연계·결합해 세밀하게 구성했다. 조사 대상은 2024년 기준 동두천시에 주민등록이 된 만 65세 이상 노인이다.

공표 결과, 2024년 기준 동두천시 노인 인구는 2만2551명으로 전체 인구의 25.2%를 차지해 전국 평균(19.5%)을 크게 상회하는 것으로 나타났다. 이는 초고령사회로의 진입 흐름 속에서 노인 관련 수요가 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다. 한편 노인 일자리 분야에서는 8727명(38.1%)이 취업한 것으로 집계됐다.

동두천시는 이번 통계를 바탕으로 지역 여건을 반영한 맞춤형 노인복지·돌봄·건강·소득·일자리 정책을 보다 정교하게 설계하고, 필요한 정책 자원을 효율적으로 배분할 계획이다.

시 관계자는 "앞으로도 동두천시 맞춤형 통계 개발을 통해 시민의 삶의 질을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 이번에 공표된 동두천시 노인등록통계는 동두천시 홈페이지 '분야별 정보 → 통계정보 → 노인등록통계 게시판'에서 시민 누구나 확인할 수 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



