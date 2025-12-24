안산자생한방병원, 연말 환자와 함께하는 이벤트 펼쳐

안산자생한방병원이 치료로 온전히 연말을 즐기지 못하는 환자들을 위해 특별한 추억 만들기에 나섰다.

안산자생한방병원은 이달 '생크림 케이크 만들기 프로그램' 등 입원 및 내원 환자들을 대상으로 '고객 경험 개선 이벤트'를 진행했다고 24일 밝혔다.

안산자생한방병원 환자들이 생크림 케이크 만들기를 주제로 원데이 클래스에 참여하고 있다. 자생한방병원 AD 원본보기 아이콘

안산자생한방병원은 환자들의 심리적 안정과 치유 경험을 불어넣기 위해 이번 이벤트를 기획했으며, 전문 강사의 지도 아래 입원 및 내원 환자 20여명은 성탄절 분위기가 물씬 풍기는 생크림 케이크를 직접 만들었다.

안산자생한방병원은 고객과 직원이 함께 참여하는 '크리스마스 트리 꾸미기 이벤트'도 운영했다. 해당 이벤트는 지난 8일부터 진행 중이며, 병원 로비에 크리스마스 트리를 함께 꾸미고, 환자와 보호자가 의료진 및 직원에게 감사 메시지를 전하는 행사다. 환자들은 고마운 병원 직원에게 쓴 엽서를 트리에 걸어두고, 감사함을 표하며 마음 속 안정을 되찾았다는 후문이다.

이외에도 안산자생한방병원은 의료진들의 재능기부로 진행되는 '안산자생과 함께하는 힐링 음악회'도 추후 개최할 예정이다.

행사에 참여한 안산자생한방병원의 한 환자는 "연말을 앞두고 집에 가지 못하는 것이 못내 아쉬웠는데, 이번 이벤트들로 즐거운 시간을 가지며 마음이 한결 편해진 것 같다"며 소감을 전했다.

안산자생한방병원 박종훈 병원장은 "집에서 연말을 보내지 못하는 환자들을 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 환자와 지역사회가 체감할 수 있는 고객 감동을 위해 다양한 프로그램을 지속 운영해 나갈 것"이라고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>