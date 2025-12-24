[오늘의신상]CJ제일제당, 건강 스낵 브랜드 '바삭'

백설·스팸과 협업 통해 신제품 4종 출시

이번 신제품은 '바삭칩 허브솔트맛', '바삭칩 스팸맛', '바삭팝콘 허브솔트맛', '바삭팝콘 스팸맛' 등 총 4종으로, 친숙한 브랜드인 '백설'·'스팸'과의 협업으로 출시됐다.

바삭칩은 기름에 튀기지 않고 구운 고단백 스낵으로, '햇반'을 만들 때 사용하지 못한 깨진 쌀을 활용해 업사이클링했다. 바삭칩 허브솔트맛은 담백한 쌀칩에 오레가노, 타임 등 허브향을 더했다. 바삭칩 스팸맛은 스팸 고유의 고소하고 짭조름한 풍미를 살리면서, 논 프라잉(Non-Frying) 공법으로 만들었다.

바삭팝콘은 솥으로 튀기는 케틀(Kettle) 방식으로 만들고, 팝콘용 옥수수 '버터플라이콘'을 사용해 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감을 구현했다. 이와 함께 통곡물을 활용해 식이섬유를 함유한 설계로 부담 없이 포만감 있게 즐길 수 있다. 바삭팝콘 허브솔트맛은 팝콘에 허브향과 고소한 풍미 더했고, 바삭팝콘 스팸맛은 시중 판매되는 팝콘 제품들과 맛을 차별화했다.

바삭칩은 CJ제일제당 식품 사내벤처 프로그램 '이노백(INNO 100)'에서 발굴된 1호 사업으로, MZ세대 직원들의 아이디어를 바탕으로 2022년 4월 출시됐다. 국내를 비롯해 미국·말레이시아·홍콩 등 해외 시장에도 진출했으며, 지난달까지 누적 판매 200만봉을 돌파했다.

CJ제일제당 관계자는 "소비자들의 니즈와 눈높이에 맞춰 맛·영양·지속가능성을 모두 고려한 건강 스낵 브랜드 '바삭'의 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



