동맹국 국민들 "트럼프 미국, 부정적 존재…문제 해결 대신 문제만 만들어내"

폴리티코, 영국·프랑스·독일·캐나다 국민 조사

"美, 문제 만들어내는 경향 있어" 응답 과반

부정적인 존재로 보는 비율, 캐나다↑ 영국↓

미국의 서방 주요 동맹국으로 꼽히는 영국·프랑스·독일·캐나다 국민 상당수가 국제사회에서 미국의 존재를 부정적으로 인식하고 있다는 설문조사 결과가 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책과 국방비 지출 확대 압박, 우크라이나 전쟁에 대한 태도 등이 이들 국가의 여론에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.

지난 4월 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 각국에 매긴 관세를 발표하는 모습. 로이터연합뉴스

24일 연합뉴스는 "미국 정치매체 폴리티코가 23일(현지시간) 여론조사업체 퍼블릭 퍼스트와 공동으로 실시해 공개한 조사 결과에 따르면 주요 7개국(G7)에 포함된 이들 4개국 응답자의 과반이 '미국이 다른 나라 문제를 해결하기보다 오히려 문제를 만들어내는 경향이 있다'고 답했다"고 보도했다. 국가별로는 캐나다(63%), 독일(52%), 프랑스(47%), 영국(46%) 순으로 응답률이 높았다.

캐나다의 경우 국제사회에서 미국의 역할에 대해 '부정적인 존재'라고 답한 사람이 과반인 56%를 차지했다. 독일과 프랑스에서도 미국이 '부정적인 존재'라고 답한 사람(각 40%)은 '긍정적인 존재'로 보는 비율(각 29%, 34%)보다 많았다. 다만 영국에서는 미국이 긍정적인 존재라는 비율(41%)이 부정적인 존재(35%)보다 많았다.

트럼프 대통령은 취임 후 쥐스탱 트뤼도 당시 캐나다 총리를 '주지사'라고 하고, '캐나다를 미국의 51번째 주로 편입하겠다'고 주장하는 등 과격한 발언으로 캐나다 국민들의 불만 감정이 고조된 바 있다. 반면 영국은 트럼프 대통령 발 관세 전쟁에서 처음으로 협상을 체결했으며, 결과적으로 유럽연합(EU)보다 유리한 위치를 점했다.

지난 8월 미국 백악관이 공개한 도널드 트럼프 미국 대통령과 유럽 정상들 간 우크라이나 전쟁 관련 비공개 대화 사진. 트럼프 대통령이 상석에 앉아 있는 것처럼 보이는 자리 배치 탓에 유럽에서 굴욕적이라는 반응이 나왔다. 백악관 엑스

이번 조사에서 미국이 동맹국을 지원하는지, 압박하는지 묻자 4개국 응답자 모두 '압박이 된다'고 대답한 사람이 '지원한다'고 응답한 사람보다 많았다. 국가별로 '압박이 된다'고 답한 응답자는 캐나다(60%), 독일(46%), 프랑스(45%), 영국(41%) 순이었다.

반면 미국 국민을 대상으로 한 조사 결과 응답자의 49%는 '미국이 동맹국을 지원하고 있다'고 답했다. 또 51%는 '미국이 국제사회에서 긍정적인 역할을 하고 있다'고 보는 등 미국민들은 동맹국보다 미국의 역할을 보다 좋게 평가하는 것으로 나타났다.

이번 조사는 지난 5∼9일까지 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일의 성인 각 2000명 이상씩 1만 510명을 대상으로 이뤄졌다.





