“새해 복 받으세요” 광주시, 빛돌이·빛나영 이모티콘 무료 배포

카카오톡 이모티콘 16종 무료 배포

24일 오후 2시부터 선착순 5만명

연말연시를 앞두고 광주시가 시민들에게 새해 인사를 전할 이모티콘을 선물한다.

광주시는 24일 오후 2시부터 공식 카카오톡 채널을 통해 시 대표 캐릭터 '빛돌이·빛나영' 이모티콘 16종을 무료 배포한다. 대상은 선착순 5만명이다.

이번 이모티콘은 '새해 복 받으세요', '힘내', '사랑해요', '안녕' 등 일상 대화에서 활용하기 쉬운 문구와 친근한 동작으로 구성됐다. 연말연시 안부 인사부터 평소 메시지까지 폭넓게 사용할 수 있도록 했다.

이모티콘은 카카오톡에서 '광주시' 채널을 검색해 추가하면 내려받을 수 있다. 기존 구독자는 채널을 차단했다가 다시 추가하면 다운로드가 가능하며, 사용 기간은 30일이다.

박광석 광주시 대변인은 "빛돌이·빛나영 이모티콘이 시민들의 안부 인사를 더 따뜻하게 만들어주길 바란다"며 "광주시 대표 캐릭터가 시민 일상 속으로 자연스럽게 스며드는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

한편 광주시 카카오톡 채널은 2019년 6월 개설 이후 문화행사와 주요 시정 정보를 주 1회 제공하고 있으며, 현재 8만여 명이 이용하고 있다.





