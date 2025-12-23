경기도, 용문~홍천 광역철도 예타 통과…서울 1시간 생활권 진입

경기 동부·강원 내륙 잇는 핵심축 첫발

홍천서 서울 청량리까지 1시간대

1조995억원 투입…2034년 개통 목표

김동연 지사 “경기도, 적극 뒷받침 할 것”

경기 동부권과 강원권의 '100년 숙원'이자 핵심 교통축이 될 '용문~홍천 광역철도' 건설사업이 마침내 정부의 문턱을 넘었다.

경기도청 전경. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도와 강원특별자치도는 지난 22일 열린 기획재정부 제12차 재정사업평가위원회 심의 결과, 용문~홍천 광역철도 건설사업이 예비타당성조사(예타)를 최종 통과했다고 23일 밝혔다.

용문~홍천 광역철도는 총 사업비 1조995억원을 들여 경기도 양평군 용문면 용문역에서 강원도 홍천군 홍천읍을 잇는 총 연장 32.7㎞의 단선 광역철도 노선으로 양평군 청운면, 홍천군 남면 등을 경유할 예정이다.

강원 중부 내륙권과 경기 동부권을 연결하는 최초의 철도사업이다.

철도가 완공되면 강원도 홍천군에서 서울 청량리까지 1시간대에 진입이 가능해져 양평군 청운면, 단월면 등 동부지역 주민의 삶의 질 향상과 함께 양평군 인근 주말 상습 교통정체 해소에 기여할 것으로 기대되며, 수도권과 강원 내륙을 연결하는 최초의 광역철도로 지역 균형발전에 도움이 될 전망이다.

김동연 경기도지사는 "용문~홍천 광역철도는 경기 동부지역 도민들의 교통 편의를 크게 향상시키는 핵심 노선"이라며 "수도권 동부지역이 더 이상 교통 소외지역이 아닌, 지역 균형발전을 이끄는 핵심 축으로 도약할 수 있도록 경기도가 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

경기도는 이번 예비타당성조사 통과를 계기로 기본계획 수립과 실시설계, 착공 등 후속 절차가 차질 없이 이어지도록 국토교통부 등 관계기관과 긴밀히 협력할 방침이다.

한편 경기도와 강원도는 내년부터 국토교통부 주관으로 기본계획 수립 및 타당성 조사에 착수하며 오는 2026년 착공을 시작으로 2034년 개통을 목표로 사업을 추진할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>