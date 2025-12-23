본문 바로가기
에이스침대, 연탄은행에 1억원 기부…11만장 규모

이성민기자

입력2025.12.23 15:30

박보검·궤도·션 봉사활동 동참
"지역사회 함께하는 사회공헌 확대"

에이스침대가 본격적인 한파를 앞두고 기후환경 취약계층을 위한 연탄 후원 및 나눔 봉사활동을 진행했다고 23일 밝혔다.


에이스침대는 이날 서울 노원구 상계동에서 열린 기부식을 통해 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행에 기부금 1억원을 전달했다. 이번 기부금은 연탄 11만장 이상을 마련할 수 있는 규모로, 연탄 난방에 의존해 겨울을 나는 고령자와 취약계층의 생계 지원에 쓰일 예정이다.

에이스침대 연탄 나르기 봉사활동 단체 사진. 에이스침대

이날 약 50명으로 구성된 에이스침대 봉사단은 기부식 이후 상계동 일대에서 연탄 나눔 봉사활동을 펼쳤다. 흐린 날씨 속에서도 봉사단은 골목을 누비며 각 가정 앞까지 2000장의 연탄을 직접 전달했다.

현장에는 에이스침대 브랜드 모델인 배우 박보검과 과학 커뮤니케이터 궤도가 함께해 나눔의 의미를 더했다. 여기에 봉사활동 소식을 접한 가수 션도 일정에 없던 현장을 찾아 연탄 나르기에 힘을 보탰다. 션은 승일희망재단 이사장으로서 세계 최초 루게릭병 전문 요양병원인 승일희망요양병원 건립 과정에서 에이스침대의 후원을 계기로 인연을 맺었다.


에이스침대는 매년 겨울 연탄 후원 및 나눔 봉사활동을 이어오고 있다. 2023년 '어려운 시기일수록 상생의 가치를 실천하자'는 안성호 대표의 제안에 뜻있는 임직원과 대리점주들이 자발적으로 봉사단을 꾸리며 첫 활동이 시작됐다. 이후 높은 참여율과 긍정적인 반응에 힘입어 정기적인 사회공헌 활동으로 자리잡았으며, 현재까지 누적 기부 연탄 수는 34만장을 넘어섰다.


또, '기업의 이익을 사회에 환원한다'는 경영 철학 아래 다양한 사회공헌활동을 전개해 왔다. 매 명절 지역사회 독거노인과 소년·소녀 가장 대상 백미 기부 활동이 대표적이다. 27년간 누적 기부량은 16만7760포를 돌파했으며 금액으로 환산하면 약 40억원에 달하는 양이다.

이날 봉사활동에 참여한 에이스침대 최범석 영업본부장은 "추운 겨울 연탄이 꼭 필요한 이웃들에게 작은 보탬이 되길 바라는 마음으로 모든 임직원이 뜻을 모아 이번 나눔을 준비했다"며 "앞으로도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 기조 아래 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 확대해 가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
