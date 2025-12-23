전북도, 대표도서관 건립 현장 '안전점검'

작업자 안전장비 착용·안전관리 매뉴얼 등

전북특별자치도가 23일 노홍석 행정부지사가 전북 대표도서관 건립 현장을 찾아 동절기 안전사고 예방을 위한 합동점검을 실시했다.

도에 따르면 이번 점검은 지난 11일 광주 대표도서관 건설 현장에서 발생한 붕괴사고를 계기로, 도내에서 건립 중인 대표도서관의 안전성을 재확인하고 건설 현장의 안전관리와 품질 관리를 강화하기 위해 마련됐다.

이날 점검에는 건축·전기·통신·소방 분야의 민간 전문가들이 참여해 ▲거푸집·동바리 등 가설구조물 설치 상태 ▲지하층 토사 지지구조 시공 현황 ▲설계도서 준수 여부 ▲작업자 안전 장비 착용 실태 ▲안전관리 매뉴얼 이행 여부 등을 점검했다.

노홍석 부지사는 현장 관계자들에게 철저한 품질 확보와 함께 안전관리를 최우선 가치로 삼아 줄 것을 주문했다. 공사 전 과정에서 공정별 위험 요소를 사전에 점검하고 안전관리 책임자를 중심으로 현장 관리 체계도 더욱 강화할 것을 지시했다.

도는 이번 점검 이후에도 골조 공사가 완료될 때까지 매월 전문가들과 합동으로 현장점검을 실시하는 등 특별 안전관리를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

도는 앞서 안전사고에 상대적으로 취약한 동절기를 대비해 지난 3일 산업안전지킴이단과 함께 건립 현장을 점검했으며, 광주 붕괴사고 발생 다음 날에도 전문 안전진단업체와 합동으로 긴급 안전 점검을 실시한 바 있다.

노홍석 전북자치도 행정부지사는 "대표도서관은 도민의 지식과 일상을 담는 문화적 랜드마크로 조성될 시설인 만큼, 안전하고 튼튼하게 완공될 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편, 전북도 대표도서관은 오는 2027년 개관을 목표로 총사업비 600억원이 투입되는 지역 거점 복합문화시설이다. 전주시 덕진구 기지제 문화공원 내 부지면적 2만 9,400㎡, 연면적 1만 517㎡ 규모의 지하 1층·지상 4층 건물로 조성된다. 지난 5월 착공식을 열고 본격적인 공사에 들어갔으며, 현재 지상 1층 골조 공사가 진행 중이며 공정률은 약 24%다.





