"日국민 64.4% 원전 재가동 '찬성'…일부 지역만 '반대'"

산케이·후지뉴스 설문조사 진행

도쿄전력(TEPCO) 가시와자키·가리와 원자력발전소 전경. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

일본 다카이치 사나에 정부가 경제적 이유로 원자력 발전 회귀 움직임을 보이는 가운데 '원전 재가동'에 찬성하는 일본인이 100명 중 64명꼴인 것으로 나타났다.

산케이신문은 지난 20∼21일 후지뉴스네트워크(FNN)와 함께 1021명을 상대로 전화 설문한 결과 64.4%가 원전 재가동을 지지한다고 응답했다고 23일 보도했다. '지지하지 않는다'는 응답률은 29.1%였다.

다만 지역별로는 차이를 보여 내달 부분 재가동될 전망인 도쿄전력 가시와자키·가리와 원자력발전소(이하 가시와자키 원전)가 들어서 있는 니가타현을 포함한 혼슈 중부 북쪽 지역(호쿠리쿠신에쓰)에서는 '지지하지 않는다'는 응답률(49.7%)이 '지지한다'(46.1%)를 웃돌았다. 반면 홋카이도에서는 '지지한다'는 응답률이 68.3%에 달했다.

일본 정부는 2011년 후쿠시마 원전 사고를 계기로 전국 모든 원전 가동을 중단했다가 이듬해 재집권한 자민당이 원전 제로 정책을 백지화했다. 그 뒤 안전 대책 보완 등을 거쳐 차례차례로 원전을 재가동해 현재는 14기가 상업 운전을 하고 있다.

특히 전날에는 원전 사고에 책임이 있는 도쿄전력의 가시와자키 원전도 지역 동의 절차를 사실상 마무리해 내달 20일께 재가동될 전망이다. 2011년 동일본 대지진 당시 사고가 발생했던 후쿠시마 제1원전 운영사인 도쿄전력이 사고 이후 원전을 재가동하는 것은 처음이다.

동일본 대지진 이전 일본에는 원자로 54기가 있었다. 하지만 후쿠시마 제1원전 사고로 한때 모든 원전의 가동이 중지됐고, 이후 일부 원전이 가동을 시작해 현재 상업 운전 중인 원자로는 모두 14기다. 일본 정부는 수입 화석연료 의존도를 낮추기 위해 원전 가동률을 높이고 있다. 니혼게이자이신문(닛케이)도 가시와자키 원전이 재가동되면 수도권 전력 공급 안정에 기여할 것으로 전망했다.

한편, 이번 설문조사에서 응답자의 75.9%는 다카이치 사나에 내각을 지지한다고 답했다. 다카이치 총리의 지난달 7일 '대만 유사시 개입' 시사 발언으로 중일 갈등이 촉발된 이후 일본 정부의 대응 자세에 대해서도 긍정적으로 평가한다는 응답자가 59.6%로 '그렇지 않다'(29.5%)를 크게 웃돌았다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>