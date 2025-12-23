본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

가천대, 2026학년도 정시모집 1329명…원서 접수 12월29~31일

이영규기자

입력2025.12.23 10:20

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가천대학교가 2026학년도 정시모집을 통해 총 1329명을 선발한다. 모집군별로는 가군 511명, 나군 326명, 다군 492명이다.


2026학년도 정시모집의 가장 큰 변화는 수능 표준점수를 반영하는 '일반전형2'를 신설해 수험생의 선택 폭을 넓힌 점이다.

일반전형1은 기존과 같이 백분위를 활용하며, 일반전형1,2 모두 수능 100%로 뽑는다.


실기전형(수능위주)인 연기예술학과(연출)는 수능 60%, 실기 40%를 반영해 6명을 선발한다.


정시 원서접수는 이달 29일부터 31일까지다. 합격자 발표는 수능위주 전형이 내년 1월14일, 실기전형은 1월23일이다. 합격자 등록 기간은 2월3일부터 5일까지다.

가천대학교

가천대학교

AD
원본보기 아이콘

일반전형1은 총 1090명을 선발하며, 수능 4개 영역을 반영한다. 인문·자연계열은 국어, 수학, 영어, 사회·과학탐구(1과목)를 반영하고 한국사는 필수다. 국어·수학·영어 중 우수한 3개 영역을 35%, 25%, 20% 비율로 적용한다. 의예과와 약학과, 클라우드공학과는 과학탐구 2과목을 반영하며, 한의예과는 사회·과학탐구 2과목을 반영한다. 예·체능계열은 국어와 영어를 각각 50%씩 반영한다.


신설된 일반전형2는 총 239명을 선발하며, 수능 3개 영역을 반영한다. 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 우수한 3개 영역을 50%, 30%, 20% 비율로 반영한다. 국어, 수학, 탐구 영역은 표준점수를 적용하고, 영어는 변환표준점수를 활용한다. 영어 변환표준점수 기준은 가천대학교 입학처 홈페이지에 안내되어 있다.


최종 모집인원은 수시모집 미충원 인원 이월에 따라 변경될 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

KTX 예매 전쟁…무한 '새로고침'

새로운 이슈 보기