산청군, 내년 기초생활보장 수급 기준 낮춘다

생계급여 4인 가구 기준

월 최대 12만7000원 증액 지원

경남 산청군은 2026년도 저소득층 최저 보장 수준을 대폭 높여 군민의 기본 생활이 더욱 안정될 수 있도록 지원을 확대 추진한다고 23일 밝혔다.

기초생활보장 급여별 선정기준이 되는 기준 중위소득을 역대 최고 수준으로 완화하여 2026년도 생계급여액은 1인 가구 기준 최고 급여액 82만556원, 4인 가구 기준 최고 급여액 207만8316원으로 올해보다 각각 최대 5만5000원, 12만7000원을 더 지원하게 된다. 생계급여액은 가구원 수별 선정기준액에서 해당 가구의 소득인정액을 차감한 금액을 지급한다.

또한, 청년이 스스로 근로하여 자활할 수 있는 여건을 제공하기 위해 올해 일반 수급자의 경우 근로사업 소득 중 30%를 공제하되, 29세 이하의 청년에게는 그 소득 중 '40만원＋30% 추가 공제'를 적용하는 것에서 내년에는 청년층 근로소득 추가 공제 적용 대상을 29세 이하에서 34세 이하로 확대하고, 추가 공제금도 40만원에서 60만원으로 확대 적용해 생활 수준 향상을 지원한다.

산청군청 표지석 사진. AD 원본보기 아이콘

아울러, 자동차 재산 기준으로 수급에서 제외되거나 중지되는 가구의 생계 곤란 해소를 위해 차량가액을 100% 소득으로 환산하는 기준을 내년부터는 현행 승합 화물자동차 배기량 1000cc, 200만원 미만에서 소형 승합 화물차, 500만원 미만으로, 다자녀 가구를 자녀가 3인 이상에서 2인 이상인 경우로 자동차 재산 기준을 완화하여 소득환산율을 4.17%로 반영한다. 다만, 2000cc 이상, 500만원 초과 차량에 대해서는 차량가액을 100% 소득으로 환산하여 선정 여부를 검토하게 된다.

한편, 보장 수준과 대상을 확대해 나가면서 기초생활보장 적정 수급을 위하여 근로 능력 있는 조건부 수급자의 자활근로 등 조건이해에 대한 관리도 강화할 계획이다.

저소득층 의료급여 보장성 강화를 위해 부양의무자가 수급자에게 생활비로 지원하는 것으로 간주하던 부양비를 부양의무자 소득 기준의 30% 또는 15%를 부과에서 일괄 10%로 완화하여 수급 대상자를 확대한다. 또한 정신질환 치료의 효과성을 높이기 위해 항정신병 장기 지속형 주사제의 본인부담률을 현행 5%에서 2%로 낮출 예정이다.

한편, 2026년부터 과다 외래이용을 관리하기 위해 연간 외래진료 이용 횟수가 365회를 초과하는 외래진료에 대해서는 본인부담률 30%(건강보험 의원급 외래 본인 부담 수준)를 적용한다. 다만, 산정특례자, 중증장애인, 아동, 임산부 등 취약계층에 대해서는 이를 적용하지 않는다.

이승화 군수는 "2026년 기초생활보장 선정기준 완화를 적극적으로 추진해 수급 대상을 확대하고 제도개선과 더불어 복지사업의 사각지대에 처한 군민이 없도록 더욱 촘촘하게 살펴보고 안정적인 생활이 가능하도록 적극적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>