곡성군, 갤러리 107 겨울 예술학교 프로그램 참가자 모집

호남취재본부 허선식기자

입력2025.12.23 10:09

시계아이콘00분 26초 소요
예술 즐길 기회·성취감 제공

전남 곡성군이 운영하는 갤러리 107에서 내년 1월 7일까지 '겨울 예술학교' 프로그램 참가자를 모집한다고 23일 밝혔다.


예술학교는 매년 방학 기간에 운영하는 예술교육 프로그램으로 갤러리 107을 지역 문화예술의 중심지로 발전시키고 지역 주민들에게는 예술을 즐길 기회와 예술적 성취감을 제공하는 것이 목적이다.

갤러리 107 겨울 예술학교 프로그램 참가자 모집 포스터. 곡성군 제공

갤러리 107 겨울 예술학교 프로그램 참가자 모집 포스터. 곡성군 제공

모집 대상은 곡성 관내 청소년과 성인 150명을 대상이다. 주요 내용으로는 전문 작가와 함께하는 도자 체험, 자개 공예, 조각보 공예, 입체 조형, 꽃공예, 전통예술, 합죽선 그리기 등 다양한 프로그램 등이 있다.

이번 겨울 예술학교에서는 갤러리 107은 성인 프로그램을 운영하고 찾아가는 예술학교를 통해 곡성 어린이 도서관과 협업하는 '달리는 상상력' 말 모형 조형 활동과 곡성 관내 어르신들을 위해 직접 마을로 찾아가는 '마을로 스미는 예술 한 스푼' 프로그램을 무료로 진행한다.


프로그램의 내용은 포스터를 참고하고 모집과 신청은 곡성군청 문화체육과 예술축제팀에 문의하면 된다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
