본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

시니어 프로그램 한 눈에…대교, 시니어 전용 홈페이지 오픈

이성민기자

입력2025.12.23 08:02

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년 1월까지 오픈 기념 이벤트
"맞춤형 학습 서비스 지속 확대"

대교는 시니어 전용 홈페이지를 새롭게 연다고 23일 밝혔다.


홈페이지는 시니어의 일상 속 학습과 인지 훈련을 지원하는 동시에 주요 학습 프로그램을 손쉽게 이용할 수 있도록 구성됐다. 두뇌 건강을 위한 토털 솔루션 프로그램 '대교 브레인 트레이닝'과 시니어 통합 학습 프로그램 '대교 내일의 학습' 등 대교 시니어 프로그램을 한 곳에서 확인할 수 있다.

대교 시니어 전용 홈페이지. 대교

대교 시니어 전용 홈페이지. 대교

AD
원본보기 아이콘

대교는 이번 시니어 전용 홈페이지 오픈을 기념해 내년 1월30일까지 홈페이지를 통해 시니어 프로그램 상담을 신청한 고객에게 캘리그래피 북·펜·단어 카드로 구성된 '내일을 여는 키트'를 증정한다.

대교 관계자는 "이번 시니어 전용 홈페이지는 시니어 고객이 학습과 인지 관리 프로그램을 보다 쉽고 편리하게 접할 수 있도록 기획됐다"며 "앞으로도 시니어의 건강한 삶을 지원하는 맞춤형 학습 서비스를 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

신원식 "尹, 술 마시다 얘기한 줄…계엄, 실제 일어나 크게 실망"

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

술·마약 취한 아버지 욕조서 잠들어 생후 20개월 딸 익사

이례적인 장단기 금리 역전…예테크 효과 누리려면?

'靑 폭발물·김현지 실장 위해' 협박글…경찰, 작성자 추적 중

새로운 이슈 보기