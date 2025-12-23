시니어 프로그램 한 눈에…대교, 시니어 전용 홈페이지 오픈

내년 1월까지 오픈 기념 이벤트

"맞춤형 학습 서비스 지속 확대"

대교는 시니어 전용 홈페이지를 새롭게 연다고 23일 밝혔다.

홈페이지는 시니어의 일상 속 학습과 인지 훈련을 지원하는 동시에 주요 학습 프로그램을 손쉽게 이용할 수 있도록 구성됐다. 두뇌 건강을 위한 토털 솔루션 프로그램 '대교 브레인 트레이닝'과 시니어 통합 학습 프로그램 '대교 내일의 학습' 등 대교 시니어 프로그램을 한 곳에서 확인할 수 있다.

대교는 이번 시니어 전용 홈페이지 오픈을 기념해 내년 1월30일까지 홈페이지를 통해 시니어 프로그램 상담을 신청한 고객에게 캘리그래피 북·펜·단어 카드로 구성된 '내일을 여는 키트'를 증정한다.

대교 관계자는 "이번 시니어 전용 홈페이지는 시니어 고객이 학습과 인지 관리 프로그램을 보다 쉽고 편리하게 접할 수 있도록 기획됐다"며 "앞으로도 시니어의 건강한 삶을 지원하는 맞춤형 학습 서비스를 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



