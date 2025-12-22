12·29 제주항공 여객기 참사 1주기…전남도, 합동분향소 운영

도청 1층…29일까지 8일간

전라남도는 12·29 제주항공 여객기 참사 발생 1주기를 맞아 오는 29일까지 8일간 '12·29 여객기 참사 1주기 희생자 추모 도민 합동분향소'를 운영한다고 22일 밝혔다.

전남도청 1층에 설치된 합동분향소에선 오전 9시부터 오후 8시까지 도민 누구나 헌화와 묵념으로 희생자들을 추모할 수 있다. 전남도는 합동분향소를 운영하는 동안 안내 인력을 상시 배치할 계획이다.

안상현 전남도 도민안전실장은 "이번 분향소는 여객기 참사 1주기를 맞아 희생자들을 추모하고, 갑작스러운 사고로 가족과 이웃을 잃은 유가족들의 슬픔에 도민들이 함께 아파하고 연대하는 의미를 담아 운영한다"고 말했다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 추모식은 국토교통부와 유가족협의회 주관으로 오는 29일 오전 10시 무안국제공항에서 열릴 예정이다. 추모식에 앞서 27일 오후 2시, 유가족협의회와 시민단체를 중심으로 5·18민주광장에서 광주전남 시도민추모대회도 진행된다.

전남도는 29일 여객기 사고 발생 시간(오전 9시3분)에 맞춰 도내 전역에 1분간 추모 사이렌을 울려 희생자를 추모할 예정이다.





호남취재본부 심진석 기자



