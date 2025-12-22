정대현 대구 수성구의원 "연간 예산 200억 사용 수성문화재단 고질적 병폐 시정해야"

대구 수성구의회 정대현 의원(범어1·4동, 황금1·2동)은 지난 19일 열린 제273회 정례회 제4차 본회의에서 구정질문을 통해 수성문화재단의 고질적인 조직문화 문제를 강도높게 지적하며, 구조적 개편과 책임있는 행정을 촉구했다.

정 의원은 "수성문화재단은 연간 200억원의 구민 세금으로 운영되는 핵심 출자·출연기관으로, 문화관광과 전체 예산 300억원을 고려하면 행정적 비중이 매우 크다"며 "대표이사 장기 공석과 공무원 파견 중심 운영, 반복되는 감사 지적과 내부 갈등이 계속되고 있다"고 비판했다.

특히 2023년 4급 간부급 직원 채용과 관련해 "기준 경력 미달자가 서류전형을 통과해 면접까지 진행됐고, 채용자와 이해관계가 있는 인사가 심사위원으로 참여했다"며 "채용 절차의 공정성과 정당성이 심각하게 훼손됐다"고 강조했다. 이어 "종합감사에서 문제점이 지적됐음에도, 2025년 9월 재계약 과정에서조차 제대로 반영되지 않았다"고 밝혔다.

또한 현재 진행중인 직장 내 괴롭힘 조사와 관련해 "참고인 명단 제출 요구와 피신고자의 접촉 정황이 제기되고 있다"며 "간부급 직원이 피신고자인 상황에서 공정한 조사가 가능하겠느냐"고 우려를 나타냈다.

정 의원은 구청장을 상대로 조직 비대화와 위탁사무 증가 문제, 대표이사 선임 계획, 직장 내 괴롭힘 대응 방안 등에 대한 후속 조치를 질의했다.

정 의원은 이어 "조직문화 문제는 초기 대응이 중요하다. 지금이야말로 투명한 진단과 과감한 개편, 적극 행정이 필요한 시점"이라며 "수성문화재단이 신뢰받는 공공기관으로 거듭날 수 있도록 책임있는 조치를 강력히 요구한다"고 밝혔다.





