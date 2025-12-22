한국석유공사, 사고↓ 신뢰↑… 재해경감활동 우수기업 ‘행안부장관상’ 평가

석유비축기지 등 국가핵심기반시설 기능연속성 확보·활성화 노력 인정

사고가 나기 전에 움직였고, 위기는 오기 전에 대비했다.

한국석유공사는 22일 '2025년 재해경감활동 우수기업 우수사례 경진대회'에서 행정안전부 장관 표창을 받았다.

한국석유공사 김연수 SHE추진실장이 22일 열린 '2025년 재해경감활동 우수기업 우수사례 경진대회'에서 행안부 김광용 재난안전관리본부장으로부터 장관 표창을 받고 있다.

행안부가 주관해 (특)기업재해경감협회가 개최하는 재해경감활동 우수기업 우수사례 경진대회는 개별기관이 각종 재난 발생에도 핵심 업무를 지속적으로 수행하도록 독려하고자, '업무연속성계획'과 '핵심 업무 중단 이후 복구절차'를 중점적으로 평가해 포상하는 대회다.

석유공사는 전국 9곳에 석유비축기지를 운영하고 있는 재난관리책임기관으로서, 국가핵심기반시설의 기능연속성 확보와 활성화 노력 등을 인정받아 이번 표창을 받았다.

특히, 석유공사는 △천재지변 발생 등 유사시 석유를 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 확보한 점 △국내외 업무연속성경영시스템 인증을 모두 획득한 점 △8년 연속 중대재해 0건, 5년 연속 중대산업사고 0건을 달성한 점 등에서 우수성을 인정받은 것으로 보인다.

석유공사는 앞으로도 철저한 재난관리와 업무연속성 확보를 바탕으로 석유 저장·공급이라는 공사 본연의 역할을 적극적으로 수행할 계획이다.





