당정대 "새해에도 똘똘 뭉치자"…'원팀' 강조

제5차 고위당정협의회 열려

"국정 업무 보고, 드라마보다 인기"

당정대(당·정부·대통령실)가 제5차 고위당정협의회에 참석해 새해에도 합심해 복잡한 민생 현안을 조율해가겠다는 다짐을 밝혔다.

김민석 국무총리가 21일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 참석자들과 인사하고 있다. 왼쪽부터 강훈식 대통령 비서실장, 김 총리, 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

21일 더불어민주당 정청래 대표는 서울 종로구 삼청동에서 열린 제5차 고위당정협의회에서 "12·3 비상계엄 극복, 내란 잔재 청산과 민생 개혁이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 당정대가 똘똘 뭉쳐 최선을 다하겠다"고 강조했다. 이어 "1분 1초 촌음을 아껴 이재명 정부가 역사적 책무를 다할 수 있도록 더욱 신발 끈을 묶고 역사 속으로, 국민 속으로 다가서야 한다"고 덧붙였다.

그는 "내란 잔재 청산이라는 역사적 책무와 민생 회복이라는 국민적 염원을 위해 당정대는 쉼 없이 달려왔다"며 "이재명 정부 출범으로 종합주가지수는 2700포인트에서 4000포인트까지 올랐고, 더 오를 것이라는 기대가 크다"고 말했다.

그러면서 "흔히 경제는 심리이자 신뢰라고 하는데, 그만큼 국가가 정상화되고 이재명 정부에 대한 국민 기대치가 높다는 지표"라며 "정치·외교·안보도 정상화 길을 걷고 있다"고 주장했다.

최근 화제가 된 대통령실의 국정 업무 보고도 거론했다. 그는 "요즘 그 어떤 드라마보다 인기이고 화제"라며 "국민은 미리 짜여 정제된 발표를 보다가 (생중계로) 국정의 향방을 알 수 있게 됐고, 세부 사항의 진행도 생생히 알게 됐다"고 평가했다.

정부와 대통령실도 '당정대 원팀' 기조를 재차 강조했다. 김민석 국무총리는 모두 발언에서 "새해에도 당정대가 한마음으로 똘똘 뭉쳐서 국민 삶에 희망을 드릴 수 있도록 책임 있게 일하겠다"고 말했다.

강훈식 대통령 비서실장은 "당정대는 지난 6개월간 고위당정협의회를 통해 복잡하고 어려운 현안을 원팀으로 조율해온 만큼 새해에도 더욱 긴밀히 협력하고 회복을 넘어 도약을 체감할 수 있는 변화로써 국민께 응답하겠다"고 강조했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



