아파트 지하주차장에 '폭발물' 신고...경찰특공대 출동

확인 결과 세차용품 든 상자로 밝혀져

두고 간 인물 인적 확인 중

서울 마포구의 한 아파트 지하 주차장에서 폭발물이 놓여 있다는 신고가 들어와 경찰특공대까지 출동하는 긴박한 상황이 벌어졌으나, 확인 결과 위험물은 아닌 것으로 드러났다.

아파트 지하주차장에서 발견된 '폭발물' 상자. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

20일 연합뉴스 취재에 따르면 이날 오후 4시30분께 성산동의 한 아파트 관리사무소는 "주차장에 폭발물로 의심되는 상자가 있다"며 경찰에 신고했다.

현장에서 발견된 플라스틱 상자에는 '폭발물(위험물 보관), 폭발 시 책임지지 않음, CCTV로 감시 중이니 가져가지 말라'는 취지의 문구가 적혀 있어 주변에 공포감을 조장했다.

신고를 받은 경찰은 즉시 현장에 출동해 경찰특공대와 폭발물 탐지견을 투입하고 주변 통제를 실시한 뒤 정밀 탐색에 나섰다. 약 2시간에 걸친 수색 끝에 상자 안에는 세차용품만 들어 있는 것으로 확인됐다.

경찰은 실제 폭발 가능성이 낮다고 보고 주민 전원 대피 조치는 취하지 않았다고 밝혔다.

경찰은 해당 상자를 주차장에 두고 간 사람을 찾아내기 위해 CCTV 등을 토대로 경위를 조사할 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>