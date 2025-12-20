본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

아파트 지하주차장에 '폭발물' 신고...경찰특공대 출동

서믿음기자

입력2025.12.20 20:29

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

확인 결과 세차용품 든 상자로 밝혀져
두고 간 인물 인적 확인 중

서울 마포구의 한 아파트 지하 주차장에서 폭발물이 놓여 있다는 신고가 들어와 경찰특공대까지 출동하는 긴박한 상황이 벌어졌으나, 확인 결과 위험물은 아닌 것으로 드러났다.

아파트 지하주차장에서 발견된 '폭발물' 상자. 연합뉴스 제공

아파트 지하주차장에서 발견된 '폭발물' 상자. 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

20일 연합뉴스 취재에 따르면 이날 오후 4시30분께 성산동의 한 아파트 관리사무소는 "주차장에 폭발물로 의심되는 상자가 있다"며 경찰에 신고했다.


현장에서 발견된 플라스틱 상자에는 '폭발물(위험물 보관), 폭발 시 책임지지 않음, CCTV로 감시 중이니 가져가지 말라'는 취지의 문구가 적혀 있어 주변에 공포감을 조장했다.

신고를 받은 경찰은 즉시 현장에 출동해 경찰특공대와 폭발물 탐지견을 투입하고 주변 통제를 실시한 뒤 정밀 탐색에 나섰다. 약 2시간에 걸친 수색 끝에 상자 안에는 세차용품만 들어 있는 것으로 확인됐다.


경찰은 실제 폭발 가능성이 낮다고 보고 주민 전원 대피 조치는 취하지 않았다고 밝혔다.


경찰은 해당 상자를 주차장에 두고 간 사람을 찾아내기 위해 CCTV 등을 토대로 경위를 조사할 예정이다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기로 입 헹구면 '감염 위험' "당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"산타 할아버지, 언제 오세요?"…한국서도 전화로 안내 받는다

"존슨&존슨 베이비파우더가 암 유발" 美서 970억 배상 평결

"성범죄자가 사무관됐다"…속초시, 폭로글에 '발칵'

인도서 아동·청소년 잇따라 HIV 감염...당국, 의료진 징계 및 조사 나서

챗GPT 대화 뒤 미성년자 '극단적 선택'…오픈 AI, 나이 판별 도입

제주항공 참사 1주기 빗속 추모..."철저한 진상규명 촉구"

아파트 지하주차장에 '폭발물' 신고...경찰특공대 출동

새로운 이슈 보기