경복대, 지역사회 맞춤형 봉사활동 큰 성과…'아해다솜'팀 대상

경복대학교는 18일 남양주캠퍼스 우당관 국제회의실에서 '2025 지역사회 맞춤형 봉사활동 성과공유회'를 열고, 한 해 동안 진행된 학생 주도의 지역사회 봉사활동 성과를 발표했다.

이날 행사에는 지역사회 맞춤형 봉사활동에 참여한 14팀이 참여해 지역 어르신을 위한 재능기부, 아동 정서 지원 프로그램, 유기동물 보호 활동 등 다양한 주제의 프로젝트를 소개했다.

'아해다솜'팀(유아교육과)은 지역사회 저출산 문제에 주목해 아이 키우기 지원활동 프로그램을 기획·운영한 점에서 높은 평가를 받아 대상을 받았다.

경복대학교가 지난 18일 지역사회 맞춤형 봉사활동 성과공유회를 가졌다. 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경복대학교 제공

황선영 경복대 학생성공처장은 "학생들의 자발적이고 진정성 있는 참여가 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어가고 있다"며 "앞으로도 경복대학교는 지역과 함께 문제를 고민하고 해결하는 교육·봉사 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

이번 성과공유회는 경복대학교와 남양주시가 협력해 추진 중인 '지역공감 3C(Care·Career·Copilot) 모델'의 일환으로, 대학 교육과 지역사회 공헌을 연계한 실천 사례로 의미를 더했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



