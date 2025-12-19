본문 바로가기
크래프톤, 네이버·미래에셋과 최대 1조원 규모 아시아 펀드 조성

노경조기자

입력2025.12.19 18:06

한국·인도 등 아시아 주요 기술기업 투자
각사 강점 기반 장기적 성장 시너지 창출

크래프톤 은 네이버, 미래에셋그룹과 함께 최대 1조원 규모의 아시아 펀드를 조성한다고 19일 밝혔다.


크래프톤 기업이미지(CI). 크래프톤 제공

크래프톤 기업이미지(CI). 크래프톤 제공

펀드명은 '크래프톤-네이버-미래에셋 유니콘 그로쓰 펀드'로, 앞서 네이버와 미래에셋이 공동 조성한 '아시아 그로쓰 펀드'의 후속이다. 한국·인도 등 아시아 주요 기술기업에 투자한다.

이번 펀드에는 인도 디지털 엔터테인먼트 시장에 누적 2억달러(약 2950억원)를 투자해 온 크래프톤이 새로 합류했다. '배틀그라운드 모바일 인도'로 현지 시장에서 쌓은 경험을 투자 영역으로 확대한 것이다.


세 기업은 펀드를 통해 인도 유망 기술기업에 선제적으로 투자하고, 각 사의 강점을 기반으로 장기적인 성장 시너지를 만들어 갈 계획이다. 미래에셋그룹의 주요 계열사들이 운용을 담당한다.


손현일 크래프톤 인도법인 대표는 "각 분야를 선도하는 기업들과의 협력이 의미 있는 시너지를 가져올 것으로 기대한다"며 "이번 펀드 참여는 게임은 물론 사회·경제적 가치를 창출하는 지속가능한 사업을 인도에서 발굴하기 위한 것"이라고 말했다. 이어 "소비재, 스포츠, 미디어, 헬스케어 등 다양한 분야의 투자 기회를 모색해 인도 정부와 국민에게 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.

해당 펀드는 내년 1월 설립해 5000억원 규모로 운용을 시작할 예정이다. 크래프톤은 초기 투자금 2000억원을 출자한다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
