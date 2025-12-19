본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산 기장군, 고난도 복합민원 책임 처리 ‘민원파트너제’ 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.19 18:48

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부서 간 협의 민원 팀장 전담… 민원 불편 최소화 기대

기장군(군수 정종복)은 군민의 민원 처리 과정에서 발생하는 불편을 최소화하고, 보다 선제적이고 적극적인 민원행정서비스를 제공하기 위해 '민원파트너제'를 새롭게 운영한다.


'민원파트너제'는 여러 부서 간 협의가 필요해 처리 기간이 3일 이상 소요되는 복합민원을 대상으로, 해당 민원의 주관 부서 팀장을 '민원파트너'로 지정해 민원 처리 전 과정을 책임감 있게 지원하는 제도다.

대상 민원은 식품영업허가, 폐기물처리시설 신고, 개발행위허가, 공장등록, 건축허가 등 총 41개 민원사무로, 민원파트너는 행정 경험이 풍부한 전문 분야별 22명의 팀장으로 구성된다.


해당 민원이 접수되면 주관 부서 팀장이 민원파트너로 자동 지정되며, 민원 접수부터 종결 처리까지 전 과정을 모니터링하면서 고난도 복합민원에 대해 체계적이고 책임 있는 민원행정서비스를 제공하게 된다.


민원 처리 과정에서 불가 또는 반려 사유가 발생할 경우, 민원인과 관련 부서가 한자리에 모여 설명회를 개최해 처리 사항을 직접 안내한다. 이를 통해 민원 처리 결과에 대한 주민 불만을 최소화하고, 민원인의 불필요한 재방문을 줄인다는 계획이다.

또 기장군은 '민원파트너 TF팀'을 별도로 운영해 민원파트너제 운영 전반을 지속적으로 점검·관리하고, 제도 개선과 민원 서비스 품질 향상을 위한 노력을 병행할 방침이다.


정종복 군수는 "민원파트너제 운영을 통해 여러 부서가 연관되는 고난도 복합민원에 대해서도 책임감 있는 민원행정서비스를 제공할 수 있을 것"이라며 "민원 처리 과정에서 발생하는 군민 불편을 최소화해 군민에게 신뢰받는 민원행정을 실현하겠다"고 말했다.

기장군청.

기장군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

승차감이 하차감을 넘어섰다

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

"마약은 대량살상무기"라면서…트럼프, 대마초 규제 완화

"300만원짜리는 22만원"… 연말정산 앞두고 가짜 기부 영수증 기승

새로운 이슈 보기