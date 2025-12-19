본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

김종철 방미통위원장 "청소년 SNS 안전 장치, 균형적으로 조속히 마련"

김보경기자

입력2025.12.19 10:11

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

초대 방미통위원장 19일 첫 출근길
"청소년, 보호 대상이자 기본권 향유자"
"공정한 미디어 질서 조성자로서 역할"

김종철 방송미디어통신위원회 위원장은 19일 청소년의 사회관계망서비스(SNS) 이용과 관련된 균형적인 안전 장치를 마련하겠다고 밝혔다.

김종철 신임 방송미디어통신위원장이 19일 과천시 정부과천청사 내 방미통위로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

김종철 신임 방송미디어통신위원장이 19일 과천시 정부과천청사 내 방미통위로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 경기도 과천시 정부과천청사에서 열리는 취임식에 참석하기 위한 첫 출근길에 기자들과 만나 "청소년들은 보호 대상자이기도 하지만, 기본권 향유자이기도 하다"며 이같이 말했다.


그는 "청소년 권리를 보호하는 동시에 피해에 대해선 조속한 안전 장치를 마련할 수 있도록 균형적으로, 긍정적·부정적 측면을 종합적으로 살펴서 대응하겠다"고 밝혔다.

김 위원장은 지난 16일 인사청문회에서 아동·청소년의 SNS 이용을 차단하는 정책 도입 검토 의사를 묻자 "너무나 당연하게 해야 된다"며 "중요 업무로 추진할 각오를 하고 있다"고 답한 바 있다.


앞서 김 위원장은 이날 방미통위 간부들과 함께 국립서울현충원 참배를 다녀왔다. 그는 "순국선열에게 각오를 다짐하고 왔다"며 "미디어 주권을 실현하는 공정한 질서 조성자로서의 역할을 충실히 수행할 다짐을 하고 왔다"고 했다.


취임 후 최우선 과제에 대해 묻자 그는 "무엇보다도 법령 개정들이 있었고, 위원회가 구성돼면 속히 안건을 처리할 수 있도록 준비하는 데 최선을 다할 것"이라고 답했다.

국회를 통과한 '방송 3법(방송법·방송문화진흥회법·한국교육방송공사법)'의 실제 제도 운영을 위해 필요한 시행령과 시행규칙 마련 등 후속 절차를 의미하는 것으로 보인다.


한편 전날 이재명 대통령은 김 위원장의 임명안을 재가했다. 이로써 김 위원장은 방송통신위원회 폐지 뒤 새로 설치된 방미통위의 초대위원장이 됐다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"쓰레기가 돈이 된다"…'깨진 쌀' '참치액' 버려질 것들 효자상품 만드는 식품업계

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

바닷가 작고 귀여운 이거 뭐지?…"절대 만지면 안돼, 죽을 수도"

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

"공갈·스토킹" vs "성적 폭력·저작권 침해"…'저속노화' 정희원-전 동료 진실공방

'1세대 연극 스타' 배우 윤석화뇌종양 투병 중 별세

'초고령사회' 부담 커지는 생보사…생존·입원급여금 역대 최대

새로운 이슈 보기