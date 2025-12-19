BYD코리아, 스타필드 고양서 크리스마스 팝업 이벤트 운영

BYD코리아가 오는 12월 20일부터 28일까지 스타필드 고양 고메 아트리움에서 'BYD 크리스마스 패밀리 빌리지' 팝업 이벤트를 운영한다고 19일 밝혔다.

'BYD 크리스마스 패밀리 빌리지' 팝업 이벤트는 스타필드 고양 운영 시간에 맞춰 오전 10시부터 오후 10시까지 운영된다.

이벤트 현장에는 BYD 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) BYD 아토 3와 쿠페형 중형 전기 SUV BYD 씨라이언 7이 전시된다. 올해 출시된 아토 3, 씰, 씨라이언 7 등 BYD의 모든 차종 시승 프로그램이 운영된다.

방문객을 위한 다양한 고객 참여형 혜택도 마련된다. 12월 22·23·26일에는 BYD 브랜딩 타투 프린트와 키링 만들기 프로그램이, 크리스마스 이브와 크리스마스 당일에는 특별 프로그램으로 크리스마스 리스(원형 장식) 만들기 이벤트가 진행된다.

행사 전 기간에 걸쳐 'BYD 크리스마스 패밀리 빌리지'를 방문해 BYD 공식 소셜미디어 계정 팔로우 및 인증샷 업로드 등 사회관계망서비스(SNS) 이벤트에 참가하면 BYD 브랜딩 풍선과 함께 인형뽑기 기회가 제공된다.

또한, 현장에서 차량 상담을 완료한 고객에게는 BYD 크리스마스 에코백, 즉석 폴라로이드 촬영 및 해시태그 포토 인화 등 크리스마스 기념품을 증정한다. 특히, 고객 정보 제공과 소셜 미디어 이벤트 참가를 모두 완료한 방문객은 매일 1명에게 다이슨 슈퍼소닉, 닌텐도 스위치 2, 에어팟 맥스 중 하나를 증정하는 럭키드로우 이벤트에 자동 응모된다.

조인철 BYD코리아 승용부문 대표는 "연말과 크리스마스 시즌을 맞아 소비자들이 일상의 동선 속에서 BYD 브랜드를 조금 더 편안하게 만날 수 있도록 이번 행사를 기획했다"며 "어른부터 아이까지 온 가족이 함께하는 BYD 브랜드 경험이 또 하나의 즐거운 연말 기억으로 남기를 바란다"고 말했다.

우수연 기자



