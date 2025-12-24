[2025 무연고사 리포트⑦]부산·서울 무연고사 전국 최다…고령자 많은 구도심 집중

2021년 대비 두 배 이상 높아져

전국 229개 지자체 중 179개 위험군

서울, 강남 3구·은평구 제외 위험군



대한민국 국민 10만명당 무연고 사망자 수는 평균 10.19명인 것으로 집계됐다. 이는 2021년의 4.15명보다 두 배 이상 늘어난 것이다. 특히 부산과 서울 등에서 무연고 사망자 수가 많았다.

24일 아시아경제가 전수조사를 통해 집계한 무연고 지수에 따르면, 전국 평균 무연고 지수는 2021년(4.15)보다 크게 높아진 10.19로 나타났다.

무연고 지수는 10만명당 무연고 사망자 수를 계산한 수치다. 이렇게 산출된 무연고 지수가 10을 초과하는 지역을 고위험군, 10보다 작거나 같으면서 5를 초과하는 지역을 위험군으로 분류했다. 한국 전체가 이미 무연고사 고위험군에 들어간 셈이다. 아시아경제는 2021년에도 절대적인 무연고 사망자 수만을 바탕으로 해당 지역의 실태를 파악하는 것보다 객관적인 평가를 위해 이 같은 수치를 산출한 바 있다.

무연고 지수가 가장 높은 지역은 부산과 서울에 집중됐다. 상위 20곳 중 12곳이 부산(6곳)과 서울(6곳)에 집중됐다. 부산의 경우 중구(53.40), 동구(40.99), 영도구(35.83)가 전국 상위 3곳을 차지했으며 이후 서울 종로구(34.77)와 서울 중구(32.18)가 뒤를 이었다. 경기도에서 유일하게 상위 20위권에 이름을 올린 곳은 동두천시(28.77)로 전체 6위였다.

이들 지역의 무연고 지수가 높은 것은 고령 인구(65세 이상)가 많은 것이 직접적인 원인으로 풀이된다. 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 올해 11월 기준 부산광역시 중구의 65세 이상 인구 비율은 34%, 동구는 31%, 영도구는 34.9%로 부산 전체 평균인 25.2%보다 높게 나타났다. 전국 평균 수치가 21.1%인 것을 고려해도 매우 높은 수치다.

서울에서는 종로구, 중구 등 총 12곳이 고위험군으로 분류됐으며 도봉구(9.81)와 강동구(9.29) 등 9곳이 위험군인 것으로 나타났다. 전체 25개 구 중에서 21곳이 위험군 이상으로 분류된 것이다. 서울 중구와 종로구 역시 상대적으로 높은 노인 인구 비율이 영향을 미쳤다. 서울 중구와 종로구의 노인 인구 비율은 각각 23%, 22.3%를 기록했는데, 이는 서울 전체 평균 65세 이상 인구 비율인 20.4%보다 높았다.

서울의 경우 송파구(4.70), 서초구(4.17), 강남구(3.45), 은평구(1.79) 4곳만이 무연고 지수가 5보다 낮은 곳으로 집계됐다. 송파·서초·강남은 '강남 3구'로 불릴 정도로 고소득층이 많이 사는 곳이며, 은평구는 인구수가 서울 지역 7위로 많은 데다가 무연고 사망자 수 자체가 41명으로 가장 적었다.

2021년과 마찬가지로 단순히 무연고 사망자 수에 따라 해당 지역의 무연고 사망 위험도가 결정되는 것은 아니었다. 광역자치단체별 무연고 사망자 수를 살펴보면 경기도는 지난 5년간 5063명으로 서울(5126명)에 이어 2위였지만, 무연고 지수는 8.47로 17개 광역자치단체 중 11위였다. 마찬가지로 경남의 무연고 사망자 수는 1242명으로 5위지만, 무연고 지수는 8.51로 10위였다. 반대인 예도 있다. 제주도의 경우 무연고 사망자 수는 415명으로 전체 광역자치단체 중 15위지만, 무연고 지수는 11.87로 4위에 자리했다.

기초자치단체별로 살펴봐도 마찬가지였다. 전국 기초자치단체 229곳 중 유일하게 무연고 지수 50을 넘긴 부산 중구(53.40)의 사망자 수는 99명으로 평균 수준이었고, 사망자 수가 526명으로 전국에서 가장 많은 경기도 수원시의 무연고 지수는 8.83으로 중간 정도였다. 무연고 지수는 인구 비율 대비 무연고 사망자 수를 계산한 것으로 실질적인 위험도를 나타냈다.

전국 229개 지자체 중 179곳이 위험군 이상인 것으로 파악됐는데, 이는 10곳 중 8곳에 달하는 수준이다. 2021년엔 고위험군이 22곳, 위험군이 54곳이었으나 올해에는 고위험군이 89곳, 위험군 90곳으로 급증했다. 무연고 사망자 수가 같은 기간 2배 이상 늘어난 영향도 있다.

허창덕 영남대 사회학과 교수는 "무연고 사망은 개인이 사회적 관계망에서 축출되거나 배제된 결과로, 획일적인 물질 중심의 성공 지상주의에서 벗어나 각자의 존재 본연의 가치를 인정할 수 있도록 인식 전환이 필요하다"며 "가족관계나 친구관계가 끊긴 이들이 지역 중심의 사회적 관계망을 형성할 수 있도록 복지단체나 기관 등에서도 취약계층 발굴에 더 적극적으로 나서야 한다"고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr



