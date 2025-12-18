화성시, 민생회복 소비쿠폰 평가서 '최우수'…국비 2억 확보

경기도 화성시는 민생경제 회복을 위해 정부가 실시한 '민생회복 소비쿠폰' 집행 평가에서 최우수 지방자치단체로 선정돼 특별교부세 2억원을 확보했다고 18일 밝혔다.

화성시가 정부의 민생회복 소비쿠폰 집행 평가에서 최우수 지자체로 선정됐다. 한 소비자가 전통시장에서 민생회복 소비쿠폰으로 물품을 구매하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 행정안전부가 전국 243개 광역·기초 지자체를 대상으로 민생회복 소비쿠폰의 ▲집행 속도 ▲집행률 ▲행정절차의 적정성 ▲현장 혼선 최소화 노력 등을 종합적으로 고려해 이뤄졌다.

평가 결과 경기도 내 31개 시·군 가운데 최우수 등급을 받은 지자체는 화성시를 포함해 4곳이었다.

시는 사업 초기부터 소비쿠폰 지급을 위한 철저한 사전 준비와 부서 간 협업을 통해 신속하고 체계적인 집행 체계를 구축하는 한편, 소비쿠폰이 실제 소비로 이어져 정책 효과가 발생할 수 있도록 주력한 점에서 좋은 평가를 받았다.

시는 특히 ▲취약계층 발굴 및 찾아가는 신청 서비스 운영 ▲사용처 확대 홍보 ▲민원 대응 전담 운영 등 시민 불편을 최소화하기 위한 현장 중심 행정을 추진해 1차 지급률 99.2%, 2차 지급률 97.7%를 기록했다.

시는 시민과 공직자를 대상으로 현장형 소비 촉진 프로그램을 운영하는 등 소비쿠폰 지급이 지역 내 소비 촉진으로 이어질 수 있도록 노력한 점도 주목을 받았다.

시는 확보한 국비를 기본사회 실현을 위한 민생 관련 사업에 재투자할 예정이다.

정명근 화성시장은 "민생회복 소비쿠폰은 상점과 시장을 중심으로 지역 안에서 소비가 순환하는 데 의미가 있다"며 "침체한 전통시장과 골목상권에 활기를 불어넣고 이웃과 함께하는 지역공동체 회복을 위해 앞으로도 다양한 정책을 추진할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>