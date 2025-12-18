본문 바로가기
황경아 대전시의원 "폐렴 백신접종 지원 확대...공공의료 안전망 강화"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.18 13:31

대전시의회, '기초생활수급자 및 장애인 감염병 예방 정책토론회' 개최

사진=대전시의회 제공

사진=대전시의회 제공

대전시의회가 17일 시의회 소통실에서 '기초생활수급자 및 장애인 감염병 예방 정책토론회'를 개최했다.


이날 토론회는 황경아 의원(국민의힘, 비례) 주재로 진행됐으며, 폐렴의 위해성을 인지하고 시민 건강 증진 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

사진=대전시의회 제공

사진=대전시의회 제공

토론회는 김연숙 충남대학교병원 교수의 발표를 시작으로, 남정우 대전중도장애인사회복귀지원센터장, 박상도 (사)대한노인회 대전연합회장, 배태현 (사)대전교통장애인재활협회 이사, 안진술 법률사무소 화홍 변호사, 오진세 대전광역시 질병예방팀장, 이병범 (사)대한정신장애인가족협회장, 최하나 서구보건소 감염병관리팀장, 황효숙 중구보건소장의 열띤 논의가 펼쳐졌다.


참석자들은 전국 대비 대전시의 높은 폐렴 사망률을 확인하고, 경제적·사회적 여건에 따른 의료적 차별이 발생해서는 안 된다는 관점에 공감했다,


또한 만성질환자·면역기능 저하자 등과 같은 의료취약계층에 대한 대전광역시 차원의 실질적인 지원이 이루어져야 한다는 점에 의견을 모았다.

주요 논의 내용으로는 ▲국가예방접종의 사각지대 해소를 위한 접종 지원 대상 확대 ▲폐렴구균 단백결합 백신접종 지원 확대 ▲찾아가는 접종 서비스 강화 ▲감염병 예방수칙 홍보 강화 등이 제시됐다.



황경아 대전시의회 부의장(사진=대전시의회 제공)

황경아 대전시의회 부의장(사진=대전시의회 제공)

황경아 의원은 "지난 9월, 기초생활수급자 및 장애인에 대한 폐렴구균 예방접종 지원이 가능하도록 대전광역시 감염병 관련 조례를 개정했으나, 구체적인 지원 방안과 예산이 확정되지 않았다"며 "PCV20과 같은 단백결합 백신을 통한 예방접종을 확대해 시민들이 폐렴의 위험에서 벗어날 수 있도록 대전시와 자치구, 보건소 차원에서의 긴밀한 협력과 방안 모색이 필요하다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
